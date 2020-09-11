曾批評習近平是「小丑」 地產大亨任志強今北京受審

北京華遠集團前董事長任志強11日上午9點半在北京市第二中級人民法院受審，香港星島日報發自北京的報導指出，上午8點半左右，二中院北門門外就有不少境外媒體守候。

現年69歲的任志強出生於中共高幹家庭，父親任泉生曾任大陸商業部副部長。據稱，任志強與大陸國家副主席王岐山、國務院副總理劉鶴等中共高層都是舊識。但因其好於評論時政，因此有「任大炮」的綽號。

今年初，新冠肺炎疫情爆發後，2月底3月初，大陸網路上曾流傳一篇署名任志強的文章《人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害》，文章除批評共產黨對言論自由的嚴格管制加劇了冠狀病毒疫情，並指習近平是「是一位渴望權力的『小丑』」，批評中共領導人在疫情應對問題上的無能與無恥，隨後即傳出任志強消失的消息。

美國之音當時曾報導，任志強於3月12日遭北京市紀委帶走，其長子、秘書亦被紀委控制。

7月23日，北京市西城區紀委區監委宣布，對任志強涉嫌嚴重違紀違法問題進行立案審查調查，決定給予任志強開除黨籍處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。北京市紀委指其醜化黨和國家形象、公款吃喝、給國有資產造成重大損失，同時家風敗壞、伙同子女大肆斂財。

任志強被捕，被外界視為是北京當局進一步強化管控的又一事證，因此任志強今日受審也受到外界關注。