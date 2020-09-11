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中印外長會晤兩小時 北京稱達成五點共識

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 針對中印邊境沖突，中國外交部長王毅與印度外長蘇傑生 (S. Jaishankar) 周四 (9月10日) 在莫斯科進行了兩小時的會晤。《印度時報》報導，雙方會晤時激烈討論中印邊境危機丶兩國管理邊境的協議，及兩國目前的關係。

中國官媒新華社則在周五 (9月11日) 清晨發布快訊，表示中印雙方「坦誠和建設性地討論了中印邊境形勢發展及中印關系」。新華社稱，雙方達成了五點共識:

  • 兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關系的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。

  • 兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。

  • 兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免采取任何可能使事態升級的行動。

  • 雙方同意繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。

  • 兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。

各界聚焦雙方談判進度

中印外長在最新一輪邊境沖突爆發後首次會晤，引起全球各國關注。有別於中印防長上周在莫斯科會晤後發表的強硬言論，中印外長會晤時的氛圍顯得緩和許多。

《印度時報》報導，周四的會晤首先是由俄羅斯外長拉夫羅夫所主持的俄中印三國外長的會談，希望能替中印兩國外長打破僵局，順利展開後續對談。印方在會晤中不斷重申，邊境和平是目前中印維持外交關系的先決條件，又強調中印達成的任何協議，都必須是政治性的決策，且必須透過外交途徑來完成。

中國將參加俄羅斯軍演

與此同時，中國國防部周四宣布，中國西部戰區部隊將參與9月21日至26日於俄羅斯阿斯特拉罕州舉行的「高加索-2020」聯合軍事演習。除了俄羅斯與中國外，亞美尼亞丶白俄羅斯丶伊朗丶緬甸與巴基斯坦等國也將派員參與。

中國國防部在官方微博強調，中俄兩國針對中國參與這次演習達成共識，指出演習不是針對任何第三方，與地區局勢無關。在這個聯合軍事演習中，中國解放軍預計參與演習機動防御殲敵丶聯合火力打擊丶立體突入圍殲丶穩控戰場局勢等階段演練。

印度原先也計畫參與這場聯合軍演，但是在中印邊境再次爆發軍事沖突後，印度於8月29日取消了原訂計畫。印度軍方當時的說法是，印度不參加軍演是因為印度高層認為，印度與中國跟巴基斯坦一起參與演習的行為並不恰當。

楊威廉/李澄欣 (綜合報導)

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