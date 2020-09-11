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陝西寶雞對台交流基地揭牌

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
「寶雞市對台交流基地」揭牌儀式在陝西中國青銅器博物院舉辦。（環球網）
「寶雞市對台交流基地」揭牌儀式在陝西中國青銅器博物院舉辦。（環球網）

陝西省寶雞市台辦主任湛玉忠表示，新的對台交流基地的設立，是為了促進寶台兩地文化、經貿、旅遊等領域的交流合作，增進兩地同胞親情和福祉。今後，交流基地將充分利用青銅器博物院獨特的文化優勢，廣泛組織開展兩岸學術研究和文化交流工作。

據環球網報導，湛玉忠表示，寶雞是周、秦文明的發祥地，市內文物古迹遍佈，更有「青銅器之鄉」的美譽。作為中國最大的青銅器博物院，中國青銅器博物院也因其鎮館之寶－何尊銘文中有最早的「中國」二字，成為台灣民眾來寶雞旅遊的首選。

據瞭解，近年來，寶雞在加强對台交流方面也做了很多努力。2016年，第三届台灣歷史教師中華文化研習營一行２０多人到中國青銅器博物院進行交流，並參加青銅器與周禮文化相關講座。2018年，第五届台灣教授中華歷史文化研習營在中國青銅器博物院開營。2019年，30餘名台灣民眾到寶雞參觀感受中華傳統文化，開啟「台胞尋根問祖」之旅。

寶雞市台屬張芷瑋則表示，以前自己也曾帶台灣朋友參觀中國青銅器博物院，基地掛牌後，他還將邀請更多的台灣青年朋友來訪，讓大家進一步瞭解中華傳統文化，弘揚中華傳統文化。

傳統文化 青年

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