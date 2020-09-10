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香港九龍大遊行警方逮捕近3百人 陸委會：溝通取代拘捕
香港民眾6日發起大規模的遊行示威活動，因反對香港國安法以及推遲立法會選舉，警方拘捕近300人，陸委會副主委兼發言人邱垂正10日對此表示，已經多次重申，香港相關方面應以理性溝通取代打壓拘捕，避免讓香港情勢進一步惡化。
港媒報導，香港警方在6日遊行中拘捕289人，有270人涉嫌非法集結，包括169名男子及101名女子；5名男子涉嫌在公眾地方行為不檢；5名男子未能出示有效身分證明文件，其餘被捕人士則分別涉嫌襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、遊蕩等。
對此，邱垂正10日表示，陸委會已多次重申，真誠回應港人對自由民主的訴求是確保香港穩定的最佳途徑，香港相關方面應以理性溝通取代打壓拘捕，避免讓香港情勢進一步惡化。
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