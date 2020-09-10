涉嫌操控壹傳媒股價 傳港警逮捕15人

根據香港媒體報導，壹傳媒創辦人黎智英上月遭香港警方以涉嫌違反港版國安法為由拘捕後，壹傳媒股價連續數日放量暴漲。為此，香港警方已經以涉嫌串謀行騙及洗錢罪逮捕15人，被捕者年齡介於22至53歲，其中6人無業。

據香港明報與經濟日報報導，香港警方指稱，這15人涉嫌利用WhatsApp為溝通工具，操控壹傳媒股價後逢高獲利了解。據稱，其中一名被捕者獲利超過港幣2,500萬元（約新台幣9,440萬元）。受此消息影響，壹傳媒10日股價一度急跌達22%。

黎智英被捕當天，壹傳媒股價最低曾來到港幣0.075，但隨後就突然放量飆升，兩個交易日間狂漲逾11倍，並因此引起香港證監會關注，指壹傳媒股價出現異常漲幅，呼籲投資人買賣壹傳媒股票時務須格外審慎。

黎智英當時在獲釋後受訪時也曾提醒投資人，不要盲目買進壹傳媒股票，因壹傳媒的基本面無法支持當時股價漲勢。

【中央社／香港10日電】

香港壹傳媒集團股價上月大幅波動，引起外界關注。報導指出，香港警方今天拘捕了15人，指他們在當時涉嫌操縱壹傳媒股價，並藉此獲利。

綜合香港電子媒體的報導，警方拘捕的15人中，其中一人被指透過操縱股價獲利超過港幣2000萬元（約新台幣7300萬元）。

香港警方上月10日早上，逮捕了壹傳媒集團創辦人黎智英及多名高層，指他們涉嫌違反港區維護國家安全法及串謀詐欺等。

黎智英等人被捕後，壹傳媒股價暴漲，當時網傳有投資者買進股票，以表達對黎智英和新聞自由的支持。

當天收盤，壹傳媒股價由不到1角上漲至0.255元，飆升183%。翌日，壹傳媒股價進一步飆升，曾高達1.96元，日前股價回到2角左右。

壹傳媒股價今天又再波動，截至下午2時50分，股價上升了56%，報0.47元。