美國大使投書遭人民日報退稿 因「內容漏洞百出」

中共中央黨報人民日報與美國國務卿龐培歐又槓上了。針對龐培歐9日批評人民日報拒絕刊登美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的文章，人民日報10日發表聲明表達強烈抗議，強調不刊登布蘭斯塔德的文章，是因「內容漏洞百出，與事實嚴重不符」。

上個月25日，人民日報才以三個整版約3萬字，逐一反駁龐培歐7月23日在加州尼克森總統圖書館發表的對華政策演說，標題甚至稱龐培歐「滿嘴謊言」。

針對此次將美國大使投書退稿，人民日報表示，8月26日，美國駐北京使館主動聯繫人民日報，提出要求在9月4日前刊登布蘭斯塔德的文章，希望在8月27日得到答覆，並在來函中明確表示「美國駐華大使館認為，文章全文刊發、不做任何修改尤為重要」。

人民日報回覆美國使館表示，「此次美使館以布蘭斯塔德大使名義發來的稿件，內容漏洞百出，與事實嚴重不符，也不符合人民日報作為一家久負盛名、嚴肅專業的知名媒體對來稿選用、刊發所秉持的一貫標準。」

人民日報稱，其與美國媒體一樣，人民日報有權決定是否刊發及何時刊發投稿，有權對投稿做必要修改和編輯，也有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章。這是新聞行業準則，也符合國際慣例。

人民日報在10日下午發表的聲明並提到，近一段時間以來，美方不斷升級對人民日報等中國媒體駐美機構的政治打壓和迫害。從登記「外國代理人」，到列為「外國使團」；從拒絕中國記者簽證，再到變相驅逐中國媒體駐美記者。

美國近期又採取歧視性簽證限制措施，將所有中國媒體駐美記者包括常駐聯合國記者的簽證限制在3個月以內，迄今仍未明確是否給8月6日到期的所有中國駐美記者延期，導致多名人民日報駐美記者及其隨任家屬、甚至是幼童身處極大不確定性中，對中方記者在美工作生活造成嚴重影響，新聞報導自由受到極大限制。

人民日報稱，「極具諷刺意味的是，美方一方面以人民日報等中方媒體是中國共產黨的『宣傳機器』為由進行蠻橫打壓，一方面又要求『宣傳機器』為美錯誤觀點宣傳，不僅罔顧新聞工作規律，頤指氣使霸道無理，而且事後又倒打一耙，散布謠言混淆視聽。」