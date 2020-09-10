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中國發射可回收火箭 宣示航太決心

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中國近日宣布完成可回收火箭的太空任務卻不公布細節，引發外界推測。（Photo from Pikist）
中國近日宣布完成可回收火箭的太空任務卻不公布細節，引發外界推測。（Photo from Pikist）

中國發射可回收火箭，但沒有公開照片，讓外界擔心可能有軍事用途！中國近日宣布，他們在4日發射的火箭在太空執行完2天的任務後平安返回地球，但比起過去大幅報導，這次中國官方卻沒有公布任何照片，新華社也僅以短文報導，中國商業太空發展有了重大突破。讓外界對於此火箭的用途有許多想像。

細節不公開引遐想

根據《英國廣播公司》報導，中國官方近日宣布，他們4日從酒泉衛星發射中心發射1枚可回收的無人火箭，在進行完2天環繞地球的任務後平安降落，這代表著中國在可回收火箭科技上的重大突破，低成本、商業與和平用途的太空旅遊，將不再是遙不可及的夢想。

不過比起前幾次發射火箭時，中國官方大規模宣傳、公布大量照片及影片的手法，這次明顯低調很多，沒有透露太多任務的細節，官方對於這次任務三緘其口，不僅當天確切的發射時間沒有公布，也沒提到降落地點。根據《南華早報》報導，軍方透露這次任務會測試很多新科技，所以不便多談。

在中國社群上還流傳一份官方的備忘錄，要求參與發射任務的人員不得拍照。雖然中國發展太空科技已經數10年，但是這次的可回收火箭任務如果成真，也是令外界驚奇的消息。哈佛大學天文學家麥克道威爾認為，這次飛行應該是測量火箭的動力、溫控、穩定度與再降落的能力。

太空科技兵家必爭

如果火箭可以持續測試成功，未來的應用便無可限量。包括地球高空調查、拍照，發射與維修衛星，運送太空人與任務物資，甚至可以成為行動的太空站。雖然中國並未對外宣布火箭的圖像，但外界普遍推測它的外型會與美國的X-37型太空梭非常相似，麥克道威爾甚至斷言，這次發射就是軍事計畫。

人類在太空的競爭益發白熱化，不只美國、中國正在發展可回收火箭，歐盟太空總署、印度也都在著手研發相關技術。德國《商報》提到，近來連德國都打算在北海設立發射台，發展太空科技。

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太空人 火箭

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