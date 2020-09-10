美制裁華為 日台韓企年收估減逾7,800億元

美國商務部針對大陸電信設備商華為實施的制裁將於9月15日生效，有分析估計，僅日本、台灣和南韓等供應商，將面臨每年約港幣2,046億元（約新台幣7,827億元）的零部件收入損失。

日本經濟新聞報導，英國調查公司Omdia估算，日台韓向華為供應約港幣2,046億元的零部件。如果華為産品的生産停止，零部件交易也將隨之停頓。

美國商務部禁止企業提供華為任何含有美國設備或軟件設計的半導體，旨在阻止華為從外部供應商取得智慧手機等產品的關鍵零部件，但有關措施的影響並不限於華為本身，對供應商也構成衝擊。今年第2季，華為是全球最大的智慧手機品牌。

報導指出，日本企業供應華為將近30%零部件，估計受到的衝擊最大，單是索尼（Sony），每年售予華為數千億日圓的智慧手機圖像傳感器；此外，全球最大半導體企業台積電TSMC每年供應約6,000億日圓産品予華為，而聯發科與華為每年的交易額也近500億日圓。

華為也是南韓三星電子的主要記憶體晶片買家。美國禁令還可能波及到其他像是電池、電路板等零部件供應商。