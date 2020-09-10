澳記者：被迫離中可能是場政治表演

中國和澳洲互相指控對方不當對待本國記者，造成兩國關係緊張，兩名日前倉皇離境的澳洲駐華記者8日已抵達澳洲，澳洲廣播公司（ABC）駐北京記者比爾·博圖斯（Bill Birtles）表示，他與成蕾不熟，另一個記者幾乎不認識她，這場拘捕、審問記者戰，可能是一場政治表演。

比爾接受自由亞洲電台的專訪指出，日前接獲澳洲外交部的安全警示該離開中國時，他不太相信，直到上星期三晚上12時，六個國保帶一個翻譯及攝影機，七人登門後，他才意識到外交部的建議是對的。

「為什麼選擇我？」比爾與成蕾不熟悉，另一名記者也不認識她。警察問他認識成蕾多久？最後一次聊天談什麼？比爾回覆「談網球」，在沒有進一步資訊後，警方放棄再問。

在雙方氣氛緩和的聊天後，比爾覺得他們不是真的要找有用的訊息，他認為「這可能是個大表演，這跟真正的調查沒有什麼關係」。警方並不是想逮捕他，就是想給他一些麻煩。

但是在比爾進入大使館後，事件就變成兩國高層外交的問題。比爾表示，他離開的原因跟大環境和國際關係有關，他沒有什麼控制權。比爾希望有一天可以回中國再做記者工作，「現在看來可能性比較低」。在比爾離開中國之後，中國已無澳媒駐華記者。

中澳掀媒體搜查戰，新華社也曝出澳洲情報人員在6月時突襲三家中國駐澳媒體的四名記者住所並帶走私人物品，迄今未歸還全部被扣押物品。

中國外交部發言人趙立堅9日表示，澳洲政府所作所為嚴重干擾中國媒體在澳正常報導活動，粗暴侵犯中國駐澳記者正當合法權益，「中方已就此多次向澳洲提出嚴正交涉，要求澳洲立即停止野蠻無禮行徑」。

路透報導，在澳洲記者撤出中國後，澳洲傳出已撤銷兩名中國訪問學者的簽證。

另外，華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘收到澳洲內政事務部告知取消他簽證的信件，信中表示澳洲安全情報組織（ASIO）認為他對國家安全構成威脅。北京外國語大學澳洲研究中心主任李建軍也收到類似信件。