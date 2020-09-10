斷印軍退路？解放軍西藏低空傘降訓練

西藏軍區某特戰旅與某陸航旅聯合在海拔4000米多的高原進行高原低空傘降訓練。(取材自央廣軍事)

近日西藏軍區某特戰旅與某陸航旅聯合在海拔4000米多的高原進行高原低空傘降訓練，由於中印邊境問題延燒，消息引起關注，軍事評論員指出，在高原地帶傘降、機降，適合於快速投送兵力，也可投送到對手的後方，截斷對方的退路。

西藏軍區某特戰旅與某陸航旅聯合在海拔4000米多的高原進行高原低空傘降訓練。(取材自央廣軍事)

北京青年報旗下政知道報導，央廣網披露，近日西藏軍區某特戰旅與某陸航旅聯合在海拔4000米多的陌生地域組織高原首次成建制傘降訓練，在探索拓展兵種融合訓練方法路子的同時，著力提升高原官兵立體突擊能力，錘煉駐藏部隊全域作戰能力。

據悉，這個特戰旅已經有300多官兵在西藏高原順利完成首跳。下一步還將持續開展千餘人次傘降實兵訓練，為在高海拔地區開展武裝傘降和多傘型傘降訓練打好基礎。

至於訓練的目的，報導提到，進一步提升部隊高原區域立體攻防、遠程滲透、縱深打擊、應急處突等實戰訓練水平，不斷推動部隊向全域多能、高效機動加速轉變。

報導指出，有意思的是，央廣網的標題中評價此次訓練稱：「意義你懂的！」

特戰隊員傘降作戰有何優勢？軍事評論員宋忠平稱，比起陸地的兵力機動，在高原地帶傘降、機降，這種方式更適合於快速投送兵力。戰時，通過空降投送兵力的任務區域，可以是衝突地區，也可投送到對手的後方，截斷對方的退路。「目前，解放軍很多部隊都要求具備傘降能力，這也是著眼於未來軍事鬥爭需求，達到快速反應的目的。」

宋忠平說，特戰部隊可以簡單理解為三棲部隊，即全科目掌握陸戰、水中、空降等作戰技能，因此傘降對於特戰隊員而言可以說是必備的技能。同時，由於更為嚴苛的訓練，特戰隊員除了單兵作戰能力更優以外，對於戰場環境的適應能力也會更好。

結合目前中印邊境爭端的背景，宋忠平直言，特戰隊員西藏高原傘降訓練，為的就是將各軍兵種的精銳力量拉到高原地區通過嚴苛訓練，來探索萬一爆發軍事衝突後，如何能夠打勝戰爭，是在做軍事鬥爭準備的重要體現。

另外，央視網披露，就在前述特戰隊員首次成建制進行高原空降訓練的同時，中國自主研發的大型運輸機運20載著數百名傘兵和大型裝備在高原戈壁深處進行空投空降訓練。報導指出，訓練中傘兵以三門四路離機方式一躍而出，精準平穩著陸，快速實現人裝結合。

報導披露，運20在解放軍某王牌部隊的實戰訓練中，首次完成高原重裝空投，此舉意味著解放軍空降兵部隊在高原地區已具備很強的機動能力，防護和火力也得到大幅提升，隨時可以進行大範圍的實戰化重裝突擊。