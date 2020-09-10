美國政府以港幣25.66億元出售駐港領事館宿舍

世邦魏理仕今（10）日公布，成功協助美國政府以港幣25.66億元，出售壽臣山壽山村道美國駐港領事館宿舍物業，買家是恒隆地產。

綜合港媒報導，外傳長實標得有關物業，但長實澄清並非該物業買家。

該項目地盤面積近9.48萬平方呎，可重建面積近4.74萬平方呎，交易作價港幣25.66億元，相等於每呎樓面地價為5.41萬元。項目可重建為海景豪宅獨立屋項目。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉表示，這次出售吸引不少香港及國際投資人關注。在市場波動下，交易價格符合市場預期，也反映投資人對後市仍保持信心。

物業位於壽山村道37號，現為6幢低密度住宅，包括26個單位及52個車位，另設室外游泳池。該物業由美國政府於1948年購入。

美國駐港領事館發言人稱，南區壽山村道37號項目於7月底截標時，接獲多份標書，最終接納其中一份標書，將於今年12月底完成交易，並已把有關消息通知落選的財團。

該發言人強調，這次交易是「純粹商業決定」，獲得的資金會投放入美方於香港持有物業中，同時對領事館的運作不會構成影響，另外，美國政府相關部門，會定期檢視海外的物業，作為全球資產再投資計畫的一部分。