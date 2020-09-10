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捷鋼琴因參議長訪台丟訂單 外交部：陸方霸凌徒增反感

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

捷克佩卓夫鋼琴因為參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）上周訪問台灣，丟掉一筆約新台幣700萬的訂單；外交部今天表示，中國大陸利用市場作為逼迫他人的工具，恐嚇捷克要接受陸方的主張，霸凌行為不會贏得尊重，只會增加大家的反感。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana CeralováPetrofová）日前表示，一位在北京客戶以韋德齊訪問台灣、影響中捷關係為理由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約新台幣7百萬元）的訂單。

外交部發言人歐江安今天表示，中方這樣的打壓行為，是利用他們的市場作為逼迫他人的工具，恐嚇捷克接受中方主張，受壓迫者不只有政治人物，還有商業界，這樣的行為違反自由市場正常運作，造成破壞性行為，霸凌行為不只不會贏得尊種，只會增加反感。

歐江安說，看到中國大陸的壓迫威脅，但我方不希望放大恐嚇行為，因為我們若只看到恐嚇，這會壯大中國大陸，幫他們散播霸凌形象，我們應該要注意的是韋德齊面對霸凌的反應和回應，韋德齊讓我們看到政治高度、政治智慧，無論是來訪前，還是訪台過程中及他回捷克後，他都讓我們看到人性尊嚴最美的一面，不屈不撓捍衛民主自由的精神，以及面對強權不低頭，仍挺直腰桿捍衛價值。

捷克 恐嚇 霸凌

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