疑批習近平肇禍 華遠集團前董事長任志強涉貪案11日開庭

北京市第二中級人民法院公告，北京華遠集團前董事長任志強被檢方指控貪汙、收賄等四項罪名，該案將於11日開庭審理。任志強案被認為是批評國家主席習近平而肇禍。

官方7月23日曾通報，任志強嚴重違反黨的政治、組織、廉潔、工作和生活等紀律，並涉嫌違法貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權等罪名。該通報還指任志強「喪失理想信念，背棄初心使命，使用公款購買高爾夫球卡，家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財」。因此，開除任的黨籍與取消待遇，移送檢察機關審查。

任志強具「紅二代」身分，盛傳他與國家副主席王岐山關係密切，他因敢言批評時政，而被外界稱為「任大砲」。

今年新冠肺炎疫情爆發後，他再度批評中央，指習近平2月召開的17萬人視訊大會，是一場「遮羞式的宣傳」，並暗批習近平。

這篇任志強私下撰文的文章在網路上盛傳，獲得極大反響，被稱為「討習檄文」，不過任志強隨後在3月傳出失蹤，4月被指嚴重違紀違法受查。

華遠集團前董事長任志強將在11日於北京第二中級人民法院受審。（取材自推特）

綜合網上訊息與港媒香港電台報導，北京市第二中級人民法院在院外的電子看板上公布了任志強的開庭公告。據這項公告，該院將於11日在北京市第二中級人民法院第九法庭依法公開開庭審訊任志強。

2016年任志強曾批評習近平要求「黨媒姓黨」事，僅受留黨察看一年。他當時說，媒體應服務人民，而非黨，當所有的媒體都有了姓，不代表人民的利益時，人民就被拋棄到遺忘的角落。