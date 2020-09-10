按讚「絲襪足交」色情影片？駐英大使劉曉明：帳戶遭駭客入侵

「香港人覺醒」這五個字從2014年的雨傘運動開始在公共領域出現，而「香港人」的主體身分認同，有人則認為是在2019年正式成形。身分與政治的關係總是糾纏不清。一個人的身分認同，影響了一個人的政治取向；同時政治環境的急速改變，又造就了個體的身分認同。

2020-09-10 12:56