1個半月5次洪水來襲 「三峽大壩挺住了」

世界日報 / 記者林則宏／北京10日電
1個半月5次洪水來襲 大陸宣告：三峽大壩挺住了 新華社
1個半月5次洪水來襲 大陸宣告：三峽大壩挺住了 新華社

今年入汛後，有關三峽大壩變形、即將潰堤的流言甚囂塵上。人民日報海外版9日以將近全版報導宣告，從7月2日至8月17日，歷經五次洪水來襲後，目前大壩各項運行指標良好。另外，中央大學太空及遙測研究中心用衛星遙測顯示，除了水庫右岸的防護土石壩輕微下陷，壩體未明顯變形。

水利部9月2日宣布，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位都已全面退至警戒以下。在此之前，三峽大壩曾於一個半月內面臨五波洪水來襲，其中8月17日今年第5號洪水每秒流量高達7.5萬立方公尺，更是三峽大壩2003年建成後所遭遇的最大洪峰。

每秒流量7.5萬立方公尺是什概念？報導稱，這樣的流量約3分鐘就能灌滿一個西湖，約16個小時灌滿一個太湖。1998年長江特大水患時，最大洪峰流量為每秒6.33萬立方公尺，也只是今年第5號洪水洪峰的八成。

三峽集團流域樞紐運行管理中心高級工程師高玉磊說：「如果沒有三峽工程，中下游防洪壓力和緊張局面難以想像。」

人民日報指出，如果沒有以三峽為中心的上游水庫群攔洪錯峰，位於下游湖北省的荊江分洪區就必須啟用，分洪區內60萬人口必須轉移，49.3萬畝耕地以及10餘萬畝水產養殖面積將被淹沒。

對於三峽大壩安全問題，三峽集團流域樞紐運行管理中心監測中心高級工程師耿峻說：「從我們對大壩穩定性、應力應變等關鍵指標的監測結果來看，監測數值均在設計允許範圍之內。」

耿峻指出，「可以得出結論：今年入汛以來，三峽水利樞紐水工建築物及泄洪設施等均處於正常運行狀態，大壩各項運行指標良好。」

另據中央社報導，中央大學太空及遙測研究中心利用衛星遙測中國7月長江水患淹水區域，研究顯示，三峽大壩除了水庫右岸的防護土石壩有輕微下陷趨勢，壩體並無明顯變形。

大壩 水庫 太空

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