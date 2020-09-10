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傳字節跳動與華府商討避免全面出售TikTok業務

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
據稱，TikTok母公司字節跳動正與美國政府商討，避免全面出售TikTok美國業務。路透
據稱，TikTok母公司字節跳動正與美國政府商討，避免全面出售TikTok美國業務。路透

《華爾街日報》報導，大陸影片分享程式抖音海外版TikTok的母公司字節跳動，正與美國政府商討，如何避免全面出售TikTok在美國的業務。

報導稱，字節跳動與美國的磋商已經持續幾個月，但隨著美國總統川普設定的出售期限臨近，加上北京採取措施，讓出售難度加大，對話變得更有迫切性。消息人士表示，TikTok的主要投資人當中，最少一個近期與美國中情局的代表會面，討論數據安全問題。

消息人士稱，字節跳動正與華府商討可行的解決辦法，希望保留TikTok在美國業務的所有權，同時滿足兩國監管機構要求。字節跳動可能將TikTok的數據營運控制權，轉交給美國的科技公司，同時盡可能保留部分資產。

川普上周重申，TikTok必須在這個月15日之前達成出售協議，否則會禁止TikTok在美國營運。

知情人士表示，雙方仍在考慮幾個選項，情況有可能發生變化，也仍有可能出售。即使不是全部出售，TikTok也可能進行某種形式的重組。

瞭解談判情況的知情人士透露，參與談判的政府官員的主要擔憂一直是TikTok數據的安全性，以及避免大陸官方取得這些數據。

TikTok 川普 北京

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