港警拘捕37歲公車司機 工會：不合理會有所行動

香港6日大規模遊行示威期間，警方在九龍區以涉嫌危險駕駛及藏有攻擊性武器為由，拘捕一名「新世界第一巴士」公車司機。不過，新世界第一巴士公司職工會（新巴職工會）9日反駁，公車事發時車速約為每小時10到35公里，比法規上限50公里還低，且司機按喇叭是為了避開警員，若警方仍不合理控告司機，工會一定有所行動。

香港星島日報報導，新巴職工會表示，但由於行車紀錄器無法錄音，因此不能確定司機按喇叭次數及位置，公司暫時不會安排該名兼職駕駛工作。

新巴職工會理事長林錦標表示，涉事巴士當時以每小時約30公里速度行駛，車速偏慢，比道路法定上限50公里還低，司機當時因目睹有人走出馬路而按喇叭警告，並打算避開警員，認為司機無辜被捕。林錦標還說，該名公車司機常備小型扳手，以調整後照鏡。

林錦標引述車長解釋，當時有批穿著便服的民眾走出，便按喇叭；再向前開不久，便見到有一批警員背著他，恐防走出來，又再按多次喇叭；到第三次是突然有警員攔住他，他害怕撞到警員便再按多次喇叭。

林錦標強調，工會將持續協助該名公車司機，但如果警方不合理控告司機，工會一定有所行動，司機亦會堅持出庭說出事實。

新成立、未獲勞工處職工會登記局正式註冊的「巴士業界聯合工會」9日發表聲明指出，香港警方至今尚未合理解釋，要求警方及政府在11日下午4時前回應業界五大訴求，包括解釋扳手等工具何謂攻擊性武器、就濫捕向業界及當事人致歉等，否則會發起所有專營及非專營巴士的工業行動，呼籲其他公車司機支持。