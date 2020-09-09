中央財經委員會第八次會議舉行 習強調流通體系

迪士尼重拍1998年動畫的真人版「花木蘭」上周在迪士尼、全球首映，網友發現，電影片尾字幕特別標明致謝中國新疆官方機構和中共宣傳單位，此事在社交媒體上再度引發維權人士的批評和抵制。

2020-09-09 16:57