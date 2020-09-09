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中央財經委員會第八次會議舉行 習強調流通體系

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央總書記習近平。圖／取自新華社
中共中央總書記習近平。圖／取自新華社

中共召開中央財經委員會第八次會議，中共中央總書記、中央財經委員會主席習近平在會上指出，流通體系在國民經濟中發揮著基礎性作用，構建新發展格局，必須把建設現代流通體系作為一項重要戰略任務來抓。

據大陸央視新聞報導，習近平今日下午主持召開中央財經委員會第八次會議，研究暢通國民經濟循環和現代流通體系建設問題，研究中共十九大以來中央財經委員會會議決策部署落實情況。

習近平表示，要貫徹新發展理念，推動高品質發展，深化供給側結構性改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，統籌推進現代流通體系硬體和軟體建設，發展流通新技術新業態新模式，完善流通領域制度規範和標準，培育壯大具有國際競爭力的現代物流企業，為構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有力支撐。

央視報導，中共中央政治局常委、國務院總理、中央財經委員會副主任李克強，中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央財經委員會委員王滬寧，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央財經委員會委員韓正出席會議。

中共 習近平 國務院

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