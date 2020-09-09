香港人口2041年將達811萬人頂峰

香港特區政府9日發布最新人口推算數字，香港人口將由去年年中的751萬人，增至2041年年中的811萬人，然後由高峰回落，2069年年中降至735萬人。

中新社報導，根據《香港人口推算2020–2069》報告的推算結果，2019年年中至2041年年中，香港人口平均每年增長0.4%。

隨著人口高齡化和死亡人數顯著增加，加上出生人數減少，2041年年中至2069年年中，人口平均每年下跌0.3%。2019年年中至2069年年中，香港整體人口將減少16萬人。

報告表示，香港人口持續高齡化，長者人口超過250萬人的情況將維持最少30年。

報告指出，香港生育率將維持低水平。15歲以下人口比例預計由去年的12.2%，逐漸下降至2069年的7.6%。在人口結構轉變下，香港撫養比率將大幅上升，預計2069年每五名15至64歲人士要撫養四名長者和小孩。

特區政府統計處表示，在新冠肺炎疫情影響下，香港今年人口增長偏低，但短期偶發事件應不會影響長遠人口趨勢。