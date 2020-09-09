陸外交部：王毅將訪俄 與印度外長會面

大陸國務委員兼外交部長王毅將出訪俄羅斯，並在出訪期間出席中俄印外長午餐會。這場中俄印外長午餐會引發外界關注，因這將是中印8日因邊境問題，45年來互控對方「鳴槍」後，雙方高官首次會面。

大陸外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上介紹王毅將出訪俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯與蒙古。趙立堅說，王毅此次出訪是雙多邊結合的訪問，出訪的四國都是大陸的友好鄰國，此訪是陸方著眼推動上海合作組織合作、深化同四國友好合作關係的一次重要外交活動。

趙立堅表示，俄羅斯擔任上合組織2019年至2020年輪值主席國期間，陸方全力支持俄方主席國工作。此次會議期間，王毅將同其他成員國外長就新冠肺炎疫情形勢下上合組織各領域合作以及重大國際和地區問題交換意見。

趙立堅說，王毅還將同與會有關成員國外長舉行雙邊會見，出席中俄印外長午餐會。中俄互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴。今年以來，兩國元首通過電話、信函等方式，保持密切交往，引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係高水準發展。

趙立堅表示，訪俄期間，王毅將與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，共見媒體，與俄方就雙邊關係和共同關心的國際地區問題對表，加強中俄戰略協作。

趙立堅表示，哈薩克、吉爾吉斯、蒙古均是陸方的重要鄰國，中哈互為永久全面戰略夥伴，中吉中蒙互為全面戰略夥伴。訪問三國期間，王毅將分別同三國領導人會見，與三國外長舉行會談，鞏固同三國的傳統友好關係，加強抗疫合作，深化各領域務實合作，推動高品質共建「一帶一路」，密切在國際事務中的協調與配合。