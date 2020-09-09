兩家外資金融機構進駐北京

大陸首家外資全資控股的貨幣經紀公司及首家擁有保薦承銷牌照的日資合資證券公司，今（9）日宣布進駐北京。

中新社報導，上田八木貨幣經紀(中國)由日本上田八木短資株式會社獨資設立，主要經營境內外外匯市場交易、貨幣市場交易、債券市場交易、衍生品交易經紀業務，以及經銀保監會批准的其他業務。

北京銀保監局一級巡視員吳靜春表示，該公司是大陸首家外資全資控股的貨幣經紀公司，其獲批籌建是大陸加快金融業對外開放決策部署的一項重要舉措。

2005年至2010年期間，大陸陸續成立五家合資貨幣經紀公司。這次上田八木貨幣經紀(中國)是時隔十年後，在大陸獲批的第六家貨幣經紀公司，且是首家外資獨資貨幣經紀公司。

此外，日資券商大和證券集團總公司設立的大和證券(中國)今也宣布落腳北京。大和證券(中國)註冊資本為10億元人民幣，是大陸首家擁有保薦承銷牌照的日資合資證券公司，業務範圍為證券經紀、證券承銷與保薦、證券自營。

北京市副市长殷勇稱，大和證券註冊落腳北京，體現國際金融機構對北京營商環境的充分認可，更體現國際投資人對大陸市場成長的滿心期待。

殷勇表示，北京金融業形成全領域、全方位對外開放的新格局。目前北京有包括標普、惠譽、穆迪全球三大評級機構，萬事達、VISA全球最大兩大銀行卡清算機構，PayPal等一些全球新興第三方互聯網支付機構，橡樹資本等一些新型資產管理機構，以及環球銀行金融電信協會等國際性的重要金融基礎設施。