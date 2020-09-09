將制裁訪台美國高官及美企？陸外交部：不做具體回應
環球時報總編輯胡錫進近日在社交媒體上發文稱，中方將會制裁訪問台灣的美國高級官員以及與台灣有關的美國企業，大陸外交部發言人趙立堅9日對此表示，不對媒體報導和評論做具體回應，但他重申，「敦促美方停止任何形式的美台官方往來」。
澎湃新聞報導，趙立堅於9日舉行的例行記者會上指出，一般不對媒體報導和評論做具體回應。不過，「台灣問題事關中國核心利益，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，任何人都不應低估中國政府和人民捍衛國家利益的堅定決心和意志」。趙立堅更重申，「敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重妥善處理台灣問題，以免嚴重損害中美關係和台海局勢穩定」。
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