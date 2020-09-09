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將制裁美國訪台官員？陸外交部：勿低估中國政府決心

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。法新社
大陸外交部發言人趙立堅。法新社

針對《環球時報》總編輯胡錫進透露，大陸將制裁訪問台灣的美國高層官員及涉及相關議題的部分美國企業。大陸外交部發言人趙立堅9日表示，任何人都不應低估中國政府和人民捍衛國家利益的堅定決心和意志。

胡錫進8日晚間在其個人微博發文表示，近日有台灣媒體放風稱，台灣將與美國成立美台「經濟與商業對話」機制，並可能重啟「貿易暨投資框架協議」談判。據稱，台灣當局正積極推動美商務部長羅斯訪台，並可能邀請美國負責經濟事務的國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）訪台。

胡錫進說，台灣當局推動上述活動用意很清楚，不外乎是挾洋自重，貼靠美國。他質問，「這能給台灣民進黨當局帶來安全嗎？美國能成為台灣的靠山嗎？」

他指出，「答案是否定的。台灣只不過是美國人手裡的一個小棋子而已。一旦形勢變化，台灣當局會竹籃打水，輸的很慘。50年前的歷史難道忘了嗎？」

胡錫進甚至威脅，「對於準備去台灣的美國官員而言，你們也要三思。你們應該了解台灣問題在中國人心中的分量。對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子。你們今後不要來中國了，不歡迎你們。你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到制裁。你們的下場也不會好的。」

胡錫進這番話被解讀為，大陸計畫制裁訪台的美國官員及相關企業。對此，趙立堅9日在例行記者會中回應時說，「我們一般不對媒體的報導和評論做具體的回應。」

趙立堅表示，台灣問題事關中國核心利益，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，任何人都不應低估中國政府和人民捍衛國家利益的堅定決心和意志。

他還說，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重妥善處理台灣問題，以免嚴重損害中美關係和台海局勢穩定。」

胡錫進

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