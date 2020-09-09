搜查戰？ 澳情報人員突襲中國記者住所 中媒控「白色恐怖」

中澳關係惡化，似乎蔓延到互查兩國記者。澳洲兩名駐華記者憂被捕，逃入使館再撤出中國後，駐澳洲的中國記者也遭到搜查。澳洲情報部門人員被指突擊搜查中國記者住所，長時間盤問，強行扣押記者電腦、手機等，並要求記者不得對外報導搜查情況。新華社與環球時報控澳洲此舉是製造「白色恐怖」。

環球時報報導，新華社8日晚間發表題為「『白色恐怖』在澳大利亞沈渣泛起」的文章稱，6月26日拂曉，澳洲國家情報機構人員在沒有任何正當理由，沒有提供任何證據的情況下，「突襲」搜查中國駐澳洲記者居所，對記者進行長達數小時盤問，並帶走記者的工作電腦、手機、隨身碟、文字手稿等，澳洲情報人員甚至要求中國記者就此次搜查行動對外「保密」。

與此同時，澳洲情報人員還搜查新南威爾斯州工黨議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）的住所和辦公室。理由是莫索曼曾多次公開稱讚中國的抗疫成就，批評澳洲對華政策，因此懷疑莫索曼是中國代理人。

針對澳洲情報員突擊中駐澳記者住所，網友怒批澳洲「和美國沆瀣一氣」，眾人皆稱要「反制，反擊！」有 人說：「強烈抗議澳洲非法搜查我駐澳記者，將會收到加倍奉還的結果。」

專家指出，澳方以可能違反澳反干預法等莫須有的名義悍然侵犯中國在澳媒體記者和機構正當合法權益，嚴重干擾中澳正常交往和人文交流，毒化了兩國關係，是一起嚴重的政治事件。

另據聯合新聞網報導，澳洲公視ABC總部表示，自從7月澳洲外交部提升對中旅遊警示、並警告赴中的澳洲公民「或有機會遭到中國政府陷害拘捕的風險」後，特派新聞部就一直與澳洲駐中國大使館保持著密切的聯繫。不料這份謹慎安排卻在上周出現變化，因為在8月31日澳洲外交部長確認中國官媒CGTN主播成蕾（Lei Cheng）於北京遭中國國安部「軟禁斷聯」後，澳洲使節團就對仍有記者駐中的ABC與AFR發出緊急安全通報，建議兩家媒體以「最快的速度...讓旗下記者『馬上』離開中國」。

澳洲外交部8日證實ABC駐北京特派員與澳洲商業評論駐上海記者「差一步就將被中國『控制』...。」儘管中國國安部並未說明兩名澳洲記者所涉入的案情，但澳方卻認為——這或與上星期確認被北京抓走的澳洲公民、中國官媒CGTN主播「成蕾案」直接有關。