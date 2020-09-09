成蕾遭拘原因曝光 中國指她涉危害國安

中國官方電視台財經新聞主播、澳洲公民成蕾日前在北京被拘捕。據港媒報導，中國外交部首度證實，有關部門是以「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」為由，對她採取強制措施。

綜合港媒報導，中國外交部發言人趙立堅8日在例行記者會回答外媒相關提問時，做了上述表示。不過，中國外交部官網公布的記者會文字實錄並未載入上述內容。

澳洲廣播公司（ABC）記者伯特爾斯（Bill Birtles）與「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）記者史密斯（Michael Smith）日前在中國國安人員問話之後，逃到外館尋求庇護數天，並於8日漏夜撤離。目前澳洲已沒有記者駐華，是50多年來首次。

這兩名澳洲記者遭國安部門問話是否與成蕾案有關？趙立堅說，有關部門在辦理一起案件的過程中，依法對兩名澳洲記者展開調查詢問工作。此舉屬正常執法行為。執法過程中，中方有關部門嚴格依法辦事。

趙立堅並首度表示，成蕾「因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被有關部門依法採取強制措施，並進行審查」，全案正在依法偵辦過程中，其各項合法權益均得到充分保障。

報導指出，45歲的成蕾出生中國，10歲移居澳洲。她曾經在央視英文頻道工作，其後成為美國CNBC的駐華記者。13年再加入央視對外的中國環球電視網（CGTN）。澳洲外交部8月31日聲明，表示澳洲公民成蕾，已遭中國當局拘留長達2周。