快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成蕾遭拘原因曝光 中國指她涉危害國安

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電

中國官方電視台財經新聞主播、澳洲公民成蕾日前在北京被拘捕。據港媒報導，中國外交部首度證實，有關部門是以「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」為由，對她採取強制措施。

綜合港媒報導，中國外交部發言人趙立堅8日在例行記者會回答外媒相關提問時，做了上述表示。不過，中國外交部官網公布的記者會文字實錄並未載入上述內容。

澳洲廣播公司（ABC）記者伯特爾斯（Bill Birtles）與「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）記者史密斯（Michael Smith）日前在中國國安人員問話之後，逃到外館尋求庇護數天，並於8日漏夜撤離。目前澳洲已沒有記者駐華，是50多年來首次。

這兩名澳洲記者遭國安部門問話是否與成蕾案有關？趙立堅說，有關部門在辦理一起案件的過程中，依法對兩名澳洲記者展開調查詢問工作。此舉屬正常執法行為。執法過程中，中方有關部門嚴格依法辦事。

趙立堅並首度表示，成蕾「因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被有關部門依法採取強制措施，並進行審查」，全案正在依法偵辦過程中，其各項合法權益均得到充分保障。

報導指出，45歲的成蕾出生中國，10歲移居澳洲。她曾經在央視英文頻道工作，其後成為美國CNBC的駐華記者。13年再加入央視對外的中國環球電視網（CGTN）。澳洲外交部8月31日聲明，表示澳洲公民成蕾，已遭中國當局拘留長達2周。

澳洲 外交部

延伸閱讀

英暫停疫苗研發 澳正面思考：可見安全放第一

澳籍主播被軟禁 中澳關係再惡化

中國國安找上門！澳洲最後2駐中記者 躲使館急撤出

新華社反控澳洲「白色恐怖」 突襲搜查陸媒住所

相關新聞

將制裁美國訪台官員？陸外交部：勿低估中國政府決心

針對《環球時報》總編輯胡錫進透露，大陸將制裁訪問台灣的美國高層官員及涉及相關議題的部分美國企業。大陸外交部發言人趙立堅9...

新華社反控澳洲「白色恐怖」 突襲搜查陸媒住所

在傳出澳洲兩名派駐中國大陸的記者，因日前遭遇大陸國安人員問話緊急撤離後，新華社與環球時報反控澳洲製造「白色恐怖」，指稱澳...

港特首民望低迷 反對出任率達69％

香港行政長官（特首）林鄭月娥的民望持續低迷，最新評分只有28.1分（以0至100分計算），反對她出任特首的受訪比率高達6...

鐘南山向習近平「請戰」 疫情還沒有結束

大陸抗擊新冠肺炎疫情表彰大會8日舉行，大陸國家主席習近平授予84歲的中國工程院院士鍾南山「共和國勳章」。新京報9日援引鐘...

香港與11國洽商「旅遊泡泡」 未包括台灣

香港已經開始規劃如何重啟跨境旅遊。香港商務及經濟發展局長邱騰華表示，6月中以來，已經與一些國家及地方探討「旅遊泡泡」（T...

《花木蘭》片尾鳴謝新疆當局 迪士尼疑為中共「洗地」？

美國迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）近期引起不少風波，除了劇情與考據荒謬，因為主角挺港警以及「港版國安法」，遭到多地抵制。此外，近期有媒體與觀眾發現片尾鳴謝名單中，包括涉嫌迫害維吾爾等少數民族的中共新疆黨委宣傳部等中共文宣、國安、公安單位，使得迪士尼不僅深陷反共輿論漩渦，因覬覦中國市場而過度親共的案例也再添一樁。

電影片尾「致謝新疆」 花木蘭再惹議

迪士尼重拍1998年動畫的真人版「花木蘭」上周在迪士尼、全球首映，網友發現，電影片尾字幕特別標明致謝中國新疆官方機構和中共宣傳單位，此事在社交媒體上再度引發維權人士的批評和抵制。

成蕾遭拘原因曝光 中國指她涉危害國安

中國官方電視台財經新聞主播、澳洲公民成蕾日前在北京被拘捕。據港媒報導，中國外交部首度證實，有關部門是以「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」為由，對她採取強制措施。

搜查戰？ 澳情報人員突襲中國記者住所 中媒控「白色恐怖」

中澳關係惡化，似乎蔓延到互查兩國記者。澳洲兩名駐華記者憂被捕，逃入使館再撤出中國後，駐澳洲的中國記者也遭到搜查。澳洲情報部門人員被指突擊搜查中國記者住所，長時間盤問，強行扣押記者電腦、手機等，並要求記者不得對外報導搜查情況。新華社與環球時報控澳洲此舉是製造「白色恐怖」。

反送中抗爭至今 港警已逮捕逾萬人

根據香港警方最新公布的數據，香港反送中抗爭爆發以來，從去年6月9日至今年9月6日，警方累計已經拘捕1萬零16人，檢控了2...

陳薇：對新冠病毒仍有很多未知需探索

甫獲大陸「人民英雄」國家榮譽稱號的中國工程院院士、中國軍事科學院軍事醫學研究所所長陳薇表示，對新冠病毒的科學認識還有很多...

香港反送中被捕人數破萬  五分之一遭檢控

（德國之聲中文網）香港警方周二（8日）在臉書公布，自去年6月9日至今年9月6日，有10,016人因涉反送中運動被捕，當中已檢控2,210人，檢控比率約為22%。 警方表示三大控罪，依次為暴動（6

熱門新聞

甜美「正妹」遭爆竟是男兒身？ 網喊「這世界讓我好困擾」

1個半月5次洪水來襲 大陸宣告：三峽大壩挺住了

大限將至 中國工程院院士：華為不會「無芯可用」

釣竿甩到高壓電線觸電亡！22歲網紅突傳噩耗 近600萬粉絲心碎了

「無人能阻中國前進」 習連提卅一次鬥爭

窮父母告22歲女兒「拒養2歲弟」勝訴 網怒：斷絕關係吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。