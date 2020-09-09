電影片尾「致謝新疆」 花木蘭再惹議

迪士尼重拍1998年動畫的真人版「花木蘭」上周在迪士尼、全球首映，網友發現，電影片尾字幕特別標明致謝中國新疆官方機構和中共宣傳單位，此事在社交媒體上再度引發維權人士的批評和抵制。

BBC中文網報導，迪士尼真人版「花木蘭」耗資2億美元，過程中一波三折，去年因女主角劉亦菲挺香港警察鎮暴言論遭網民抵制後，今年再因為新冠疫情而延宕上映。

「花木蘭」主要拍攝地在紐西蘭和中國，其中沙漠場景打上「中國西北地區」的字幕。「花木蘭」4日在澳洲線上串流平台Disney+上映。

就在「花木蘭」終於上映之後，有網友發現，電影片尾字幕特別標明致謝中國新疆吐魯番公安局，以及中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部。

近年內新疆約有100萬維吾爾穆斯林被關押在嚴密的「再教育營」，國際新疆問題權威學者、華盛頓共產主義受害者紀念基金會（Victims of Communism Memorial Foundation）高級研究員鄭國恩（Adrian Zenz）博士對BBC表示，吐魯番公安局是新疆「再教育營」的負責管理單位，而中國共產黨新疆維吾爾自治區委員會宣傳部是負責國家宣傳的部門。

中央社報導，人權觀察（Human Rights Watch）中國區主任李察遜（Sophie Richardson）告訴美國廣播公司，迪士尼的公開感謝名單，讓人質疑迪士尼有無與新疆當局往來、往來方式等。

現居英國的香港科幻作家吳志麗也推文：「『花木蘭』特別致謝中共新疆維吾爾自治區委員會。你知道嗎，這地方正發生文化滅絕。電影主要在新疆地區拍攝，字幕卻打上『中國西北地區』。」文末的主題標籤是「拒看花木蘭」。