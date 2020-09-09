陳薇：對新冠病毒仍有很多未知需探索

甫獲大陸「人民英雄」國家榮譽稱號的中國工程院院士、中國軍事科學院軍事醫學研究所所長陳薇表示，對新冠病毒的科學認識還有很多未知需要去探索，同時要儘快補上此次疫情中暴露出的缺點和不足，把後續工作過好。

據新京報導，1月26日，陳薇受命率軍事醫學專家組緊急趕赴武漢。「疫情在哪裡，我們的實驗室就在哪裡。」陳薇回憶說，疫情初期武漢核酸檢測能力不足，他們抵達武漢的第二天，就啟動了帳篷式負壓實驗室，開始了核酸的檢測，很快達到了每天1,000多人份的檢測量，對當時武漢疫情防控起到了關鍵作用。

「母親抵達武漢後，她和專家組與時間賽跑，與病毒較量，我聽說她在武漢日均休息不到4小時，時常忙到淩晨四、五點，長期超負荷工作讓她多了許多白髮，人也整整瘦了一圈。」陳薇的兒子麻恩浩說。

2月26日，陳薇團隊研究的重組新冠疫苗第一批疫苗在生產線上下線了。「我們有了正式的疫苗，那一天正好是我的生日。我的上級，院長、政委都給我發來了生日祝福，我當時回答就八個字：除了勝利，別無選擇！」

陳薇說，雖然中國疫情已經防控得非常好了，但國際上每天還有很多感染病例，抗疫還是任重道遠。「這次在抗疫過程中也暴露了很多缺點和不足，也使我們有更深的危機感和更重的責任感。」

陳薇表示，對新冠病毒的科學認識尚在逐步深入過程中，還有很多未知需要去探索，同時要儘快補上此次疫情中暴露出的缺點和不足，把後續工作過好，包括科技管理、團隊銜接、重大決策的輕重緩急、國內國際交流、平戰結合等，都可以做得更好。

「這是兩條平行的思路，但目標是一致的，就是把中國的科技實力打造得更强，服務於民眾的健康」，陳薇說。