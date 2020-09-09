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香港反送中被捕人數破萬  五分之一遭檢控

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）香港警方周二（8日）在臉書公布，自去年6月9日至今年9月6日，有10,016人因涉反送中運動被捕，當中已檢控2,210人，檢控比率約為22%。

警方表示三大控罪，依次為暴動（687人）丶非法集結（383人）丶藏有攻擊性武器（327人）。

其中550人已完成司法程序，有462人須承擔法律後果，包括被定罪丶簽保守行為 (Binding over)丶獲頒照顧或保護令，佔完成司法程序人數的84%，但佔總被捕人數僅4.6%。

逾7成港人不滿意警方表現

外界一直質疑警方濫捕濫告，根據監警會5月發表的專題審視報告第15章，有多達72.6%香港市民不滿意警方處理示威活動期間的整體表現，主要原因是認為警隊使用過分武力／過於暴力（69.5%）。另有13.2%和12.6%市民分別不滿警隊濫用權力／違反規例和任意拘捕。

報告也提及針對警員的調查，結果顯示僅55%的警務人員認同「不論對方的行為如何，都應該給予每一個人同等程度的尊重」，有43%警員表示經常感到憤怒，28%經常感到緊張或繃緊。這反映了相當部分警員對示威者的敵視，以及可能因情緒失控而使用不合比例的武力。

獨立檢討委員會難產

由於監警會缺乏調查權及法定權力傳召證人，完全依賴警方的資料，故被指「自己人查自己人」。反送中運動爆發以來，示威者「五大訴求」中最強烈的要求是成立「獨立調查委員會」（Independent Commission of Inquiry）調查警察，但特首林鄭月娥多次拒絕，指暴力分子希望以暴力威逼政府以滿足他們的要求，「削弱警隊會令暴力分子得逞」。

取而代之的是，林鄭宣布成立沒有傳召權丶調查權的「獨立檢討委員會」（Independent Review Committee），審視社會持續動蕩成因及香港深層次問題，原定今年2月公布細節卻不見蹤影，港府解釋是受疫情拖延。至5月中，林鄭突然宣布成立委員會的計劃告吹，稱有原答應參與的委員退出。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

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