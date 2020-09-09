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李文亮「缺席」抗疫表彰大會 微博湧百萬網友表不滿

世界日報 / 記者林汪靜╱綜合報導
全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會 9月8日在北京人民大會堂舉行。習近平向「共和國勛章」獲得者鍾南山（前排右二），「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者張伯禮（前排左二）、張定宇（前排右一）、陳薇（前排左一）頒授勛章獎章。 (新華社)
全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會 9月8日在北京人民大會堂舉行。習近平向「共和國勛章」獲得者鍾南山（前排右二），「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者張伯禮（前排左二）、張定宇（前排右一）、陳薇（前排左一）頒授勛章獎章。 (新華社)

中國8日上午舉行「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，然而，大會未提到疫情吹哨人李文亮，李文亮是一名武漢市中心醫院眼科醫師，最早於去年12月30日向外界發出疫情預警，他也因而遭到武漢警方訓誡。學者認為，此次表彰大會是習近平歌功頌德，大會與習近平講話依然逃避責任及問題，「用慶功掩蓋責任」。

英國廣播公司BBC報導，習近平於8日舉行的「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」上給眾多中國防疫醫護、工作人員頒獎。例如，中國工程院院士鍾南山獲得「共和國勳章」，中醫藥專家張伯禮、武漢市金銀潭醫院院長張定宇和軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇獲得國家榮譽稱號。

另外，1500名全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人、500個先進集體，200名全國優秀共產黨員和150個全國先進基層黨組織代表也獲得獎項。

不過，得獎公布名單中，沒有被外界視為新冠疫情的「吹哨人」李文亮，他已染上新冠肺炎，於今年2月6日病逝。

據了解，有大批網友湧入李文亮的微博留言悼念，希望頒發獎章給他，「表彰大會本應有你」。目前，李文亮最後一條微博的評論數已超過100萬條，「李文亮微博評論」現在成為微博熱搜。

一名網友表示：「李醫生，似乎一切塵埃落定了，新冠肺炎已經離我們很遠了。該表彰的表彰，該懷念的懷念，可是好像沒有你存在一樣。真的很抱歉，沒有你的一個榮譽。我僅代表自己向吹哨人致敬。」；還有一名網友說：「嗨，李醫生，你看，我們都還記得你。表彰大會沒有你，人民心裡你永遠在。」

中國政治學者吳強指出，現在中國社會全面回歸正常，10月要召開中共19屆五中全會，此時慶功中共是要「進行自我肯定」；另一方面，慶功選在美國大選以及目前還未確定召開的中歐峰會前，是要表明「中國抗疫模式是成功的」，反擊中國受到的國際壓力和指責。吳強還說，習近平的講話沒有談到病毒起源和中央責任的問題，仍然「用慶功掩蓋責任」。

而表彰大會引發了輿論爭議，有網友更對此感到不滿，部分網友批評當局在疫情爆發之初未公開疫情，如今稍微獲得控制，就「喪事喜辦」；也有網友質疑目前全球疫情仍嚴重，中國開表彰大會不合時宜。

新冠肺炎 疫情

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