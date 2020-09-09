「黑警死全家」 港人民力量副主席譚得志增6罪 不准保釋
人民力量副主席譚得志（快必）6日遭警方國安處拘捕，其後被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等6罪，昨日在粉嶺裁判法院提堂，裁判官拒絕保釋。
明報報導，控方在庭上表示，譚得志曾在街站發表「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「反抗」、「解散警隊」及「黑警死全家」等口號，認為有關口號引發針對港府或警隊的仇恨。裁判官將案件押後至11月17日再訊，以待警方進一步調查和預備轉介區域法院的文件，同時拒絕譚得志保釋，譚其間須還押候訊。
根據控方的檢控文件，控方羅列譚得志（48歲）由今年1月17日至8月23日，在各區擺設街站、舉行網台節目，甚至在獅子山遊覽期間提及口號的次數，當中「反抗」一詞亦被視為口號。控方又羅列出新增的6項控罪中包括譚在7月9日的觀塘街站曾帶領群眾叫喊口號，以及在3月15日的牛頭角街站中，斥政見不同的路人「睇路呀！返大陸啦！大陸喱！」等。
龐培歐批港府嚴酷
另據中央社報導，香港民眾6日在九龍區發起遊行，要求重啟立法會選舉，有近300人遭港警逮捕。美國國務卿龐培歐8日批評表示，香港穩定要靠民主及尊重自由，而非限制言論、延遲選舉等嚴酷作法。
龐培歐8日推文表示，民主、對基本自由的尊重，及人民對港府的問責制，才是通往香港穩定的最佳道路，而非「限制言論自由、延遲選舉及限制行動等嚴酷（draconian）作為」。
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