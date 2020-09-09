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12偷渡港青「送中」 特首：依內地法律處理

世界日報 / 香港新聞組／香港9日電
包括李宇軒在內的12名偷渡港青，林鄭月娥稱要根據內地法律及司法管轄權處理。（取材自YouTube截圖）
包括李宇軒在內的12名偷渡港青，林鄭月娥稱要根據內地法律及司法管轄權處理。（取材自YouTube截圖）

包括涉違香港國安法的李宇軒在內的12名涉嫌循海路潛逃被內地海警拘捕的港人，被關押在深圳鹽田看守所逾兩星期。行政長官林鄭月娥昨日表示，案件要根據內地法律處理，特區政府會提供所需協助。

大公報報導，林鄭月娥指出，香港特區與內地兩年多前就通報機制的新安排達成共識，每當有港人在內地因涉嫌違反某些罪行而在某些情況下被捕，特區政府都會收到通知。香港警方已被通知這些香港居民的逮捕情況。她說，這些香港居民若因違反內地法例而被捕，他們必須根據內地法律及司法管轄權處理。

明報報導，12名被內地拘捕的港人中，最少5名協助被捕者的內地律師，被看守所以沒有「公證書」證明被委託身分為理由，拒絕安排會面，代表其中一名被捕者的四川維權律師盧思位，昨日承認已取得公證書，最快今午到看守所申請會見被捕者。

報導稱，林鄭月娥昨稱，會全力跟進被捕者家屬要求。被捕12人中，3人涉及去年10月1日國慶前夕，在灣仔一大廈管有汽油及酒精案，昨日缺席本港區域法院聆訊，法官向3人發出拘捕令。

反送中拘萬人 687人被控暴動

另據環球網報導，香港警方公布，從去年6月9日到今年9月6日爆發的香港反送中事件中，警方一共拘捕了1萬16人，檢舉控告了2210人。

報導引述港警表示，被檢舉控告的罪行排在前三名的分別為「暴動」，達687人；「非法集結」，383人及「藏有攻擊性武器」，327人。其中，550人已完成司法程序，並有462人須承擔法律後果，包括被定罪、保釋、獲頒照顧或保護令。

警方提醒，在疫情期間，香港民眾除了要保持社交距離外，更要與罪惡保持絕對距離，犯法須負刑責，切勿以身試法。

香港 林鄭月娥 港警

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