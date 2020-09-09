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新華社反控澳洲「白色恐怖」 突襲搜查陸媒住所

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中澳關係因雙方互控對方國安人員任意搜索、盤問己方記者進一步惡化。路透
中澳關係因雙方互控對方國安人員任意搜索、盤問己方記者進一步惡化。路透

在傳出澳洲兩名派駐中國大陸的記者，因日前遭遇大陸國安人員問話緊急撤離後，新華社與環球時報反控澳洲製造「白色恐怖」，指稱澳洲國家情報機構人員也曾於6月底突擊搜查大陸派駐當地記者住所，還要求不許報導。

據澳洲ABC中文網報導，澳大利亞廣播公司（ABC）及《澳大利亞金融評論報》（AFR）日前緊急撤離其派駐大陸的記者。其中，ABC記者博圖斯（Bill Birtles）常駐北京，AFR記者史密斯（Michael Smith）常駐上海，兩人已於7日晚登機返回雪梨。

報導稱，此前兩人曾分別遭到大陸國安人員問話。離開北京前，博圖斯在澳洲駐北京大使館接受保護度過了四天，史密斯則在澳洲駐上海總領事館接受庇護。經澳洲與大陸協商後，北京同意兩人安全離開中國。

在此一事件引發國際關注後，新華社8日晚間發表題為「『白色恐怖』在澳大利亞沈渣泛起」的文章稱，6月26日拂曉，澳洲國家情報機構人員在沒有任何正當理由，沒有提供任何證據的情況下，「突襲」搜查大陸駐澳洲記者居所，對記者進行長達數小時盤問，並帶走記者的工作電腦、手機、隨身碟、文字手稿等，澳洲情報人員甚至要求大陸記者就此次搜查行動對外「保密」。

與此同時，澳洲情報人員還搜查新南威爾斯州工黨議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）的住所和辦公室。理由是莫索曼曾多次公開稱讚中國大陸的抗疫成就，批評澳洲對華政策，因此懷疑莫索曼是中國代理人。

新華社稱，「這一事件，做法之蠻橫，讓人震驚；性質之惡劣，令人發指。在一個所謂『法治』國家，一無正當理由二無確鑿證據，肆意搜家盤查並扣押私人物品，完全是在赤裸裸製造針對中方機構人員和友華人士的『白色恐怖』。」

環球時報則指出，澳洲以可能違反澳洲反干預法等「莫須有」的名義，悍然侵犯中國在澳洲記者和機構正當合法權益，嚴重干擾中澳正常交往和人文交流，毒化了兩國關係，是一起嚴重的政治事件。

環球時報並稱，澳洲在「新聞自由」上一直奉行雙重標準，甚至將黑手伸向本國媒體。在過去約20年間，澳洲已通過了60多個法條限制「新聞自由」。

針對澳洲最後兩名派駐中國大陸的記者基於安全考量而撤離，大陸外交部發言人趙立堅8日表示，中方有關部門在辦理一起案件的過程中，依法對兩名澳洲記者開展調查詢問工作。此舉屬正常執法行為。在執法過程中，中方有關部門嚴格依法辦事。

趙立堅稱，中國堅持對外開放的基本國策沒有改變，也不會改變。中方始終歡迎外國記者在中國從事採訪報導工作，但新聞工作者也有義務遵守中國的法律法規。

澳洲ABC中文網表示，澳中兩國的關係已經受到貿易、間諜活動、香港問題和新冠疫情方面的緊張局勢影響，此次發生的前所未有的外交僵局標誌著澳中關係再次惡化。

今年7月，澳洲政府已修改前往中國的旅行建議，警告澳洲公民在中國大陸可能會遭到「任意拘留」。

澳洲 北京

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