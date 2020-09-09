鐘南山向習近平「請戰」 疫情還沒有結束

大陸抗擊新冠肺炎疫情表彰大會8日舉行，大陸國家主席習近平授予84歲的中國工程院院士鍾南山「共和國勳章」。新京報9日援引鐘南山表示，他對習近平握手時說的第一句話是，「我要請戰，繼續抗疫工作，現在只是第一階段，疫情還沒有結束」。

鐘南山指出，「請戰」的意思是，一定要參加平台建設，做好各方面準備，不管是診斷、治療、預防還是疫苗。此次受到的禮遇和榮譽不是對他一個人的，而是對整個醫療衛生界、防控系統人員極大的認可、肯定和尊重。疫情涉及人類整個發展進步，對經濟、社會產生影響。

鐘南山84歲高齡健步如飛走人民大會堂登上網路熱搜。昨晚會後，鐘南山載譽回到中國工程院。他說，院士還要繼續學習，不斷地提高。這次抗擊疫情中他學習大數據、AI、5G和雲平台等，都用在了診療裡。

鐘南山回到廣州醫科大學越秀校區，一下車，就被師生們簇擁包圍起來，大夥兒打開手機燈光，一邊高喊「南山風骨，國士無雙」的口號。「非常感動，回到了家，回到廣醫。」鐘南山一掃疲倦，分享抗議經驗與領獎過程。