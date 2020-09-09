香港與11國洽商「旅遊泡泡」 未包括台灣

香港已經開始規劃如何重啟跨境旅遊。香港商務及經濟發展局長邱騰華表示，6月中以來，已經與一些國家及地方探討「旅遊泡泡」（Travel Bubble）計畫，迄今已初步接觸11個國家，包括日本和多個東南亞與歐盟國家，但還未與台灣討論。

根據香港商務及經濟發展局官網訊息，邱騰華在8日的記者會中表示，在討論「旅遊泡泡」時，有幾項必不可少的措施，包括旅客必須持有出發前的新冠病毒檢測結果，抵達目的地後也需再次進行檢驗，且雙方政府和衞生單位要能確認檢測結果。

邱騰華表示，他相信香港於過去個多兩個星期進行的社區普篩，加上香港已有不少私營檢驗機構，都有助於提升香港檢測的能力。一旦未來香港民眾需要出行，將能容易找到檢測的地方。

邱騰華透露，在已經接觸的11個國家中，有5至6個表示有興趣，包括日本和泰國。此外，港府也接觸了德國、法國和瑞士，歐盟則已委託德國作為歐盟的協調國家。其他國家如紐西蘭、澳洲則需先確立「泡泡」。越南、馬來西亞、新加坡也都對與香港建立「旅遊泡泡」表示感興趣。

香港明報報導，對於港府計劃啟動「旅遊泡泡」，香港旅遊界立法會議員姚思榮表示歡迎，「感覺見到曙光」。他相信探親、商務、公務將優先開放，港人喜歡旅遊的日本可局部互通，台灣、泰國也值得考慮，希望10月可先建立一個「旅遊泡泡」，再擴大至其他國家。

香港旅行社東主協會葉慶寧接受明報訪問時也表示，希望能在耶誕節前儘快落實「旅遊泡泡」，因市民需要時間規劃旅程。他預期，能最快可落實的是應該是大陸旅客到香港旅遊。

香港康泰旅行社市場部助理總經理方慧儀則指出，早前調查顯示港人最想去日本旅遊，其次是台灣、韓國、泰國。但如果檢測費用過高，恐影響民眾出遊意願。