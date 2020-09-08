環時總編撂話：北京將制裁訪台的美國高官

大陸官媒環球時報總編輯胡錫進晚間在微博上發文稱，中國將制裁訪台的美國高官和他們的關聯企業。

環球網報導，胡錫進指出，近日有台媒放風，台將與美成立美台經濟與商業對話機制，並可能重啟貿易暨投資框架協議談判。據稱，台灣當局正積極推動美商務部長羅斯訪台，並可能邀請美國負責經濟事務的副國務卿克拉奇赴台。

他接著表示，台灣當局推動上述活動用意很清楚，不外乎是挾洋自重，貼靠美國。這能給台灣民進黨當局帶來安全嗎？美國能成為台灣的靠山嗎？答案是否定的。

胡錫進稱，台灣只不過是美國人手裡的一個小棋子而已。一旦形勢變化，台灣當局會竹籃打水，輸的很慘。50年前的歷史難道忘了嗎？

他還說，對於準備去台灣的美國官員而言，也要三思。應該了解台灣問題在中國人心中的分量。對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子。「你們今後不要來中國了，不歡迎你們。你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到制裁。你們的下場也不會好的。」