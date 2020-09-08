快訊

康軒董事長居家檢疫外出被主管家屬檢舉 發聲明道歉了

利多來了！前瞻基礎建設950億元 投入5G、AI、半導體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環時總編撂話：北京將制裁訪台的美國高官

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
環球時報總編胡錫進。 圖／聯合報系資料照片
環球時報總編胡錫進。 圖／聯合報系資料照片

大陸官媒環球時報總編輯胡錫進晚間在微博上發文稱，中國將制裁訪台的美國高官和他們的關聯企業。

環球網報導，胡錫進指出，近日有台媒放風，台將與美成立美台經濟與商業對話機制，並可能重啟貿易暨投資框架協議談判。據稱，台灣當局正積極推動美商務部長羅斯訪台，並可能邀請美國負責經濟事務的副國務卿克拉奇赴台。

他接著表示，台灣當局推動上述活動用意很清楚，不外乎是挾洋自重，貼靠美國。這能給台灣民進黨當局帶來安全嗎？美國能成為台灣的靠山嗎？答案是否定的。

胡錫進稱，台灣只不過是美國人手裡的一個小棋子而已。一旦形勢變化，台灣當局會竹籃打水，輸的很慘。50年前的歷史難道忘了嗎？

他還說，對於準備去台灣的美國官員而言，也要三思。應該了解台灣問題在中國人心中的分量。對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子。「你們今後不要來中國了，不歡迎你們。你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到制裁。你們的下場也不會好的。」

胡錫進 民進黨

延伸閱讀

網友抱怨「全世界都是敵人」…胡錫進：嚴重的錯覺

中印衝突後最高層級 兩國防長擬莫斯科會晤商討

環時總編稱 美軍其實畏懼中國在南海的軍事力量

胡錫進：中國制裁美方11人清單打得非常準！

相關新聞

環時總編撂話：北京將制裁訪台的美國高官

大陸官媒環球時報總編輯胡錫進晚間在微博上發文稱，中國將制裁訪台的美國高官和他們的關聯企業。

團聚陸配不能入台 陸委會：有序鬆綁是既定政策

政府未開放持團聚證的陸配入台，今日陸配家屬召開記者會，籲政府儘快讓陸配家庭團圓。陸委會今日對此表示，會在逐步調整、安全防...

黑龍江前副市長逃美 官方通報：涉貪

黑龍江省雞西市前副市長李傳良涉嫌嚴重違法犯罪，黑龍江省監委依法對其進行監察調查，經過調查，李傳良在擔任雞西市財政局長、市政府副市長期間，涉嫌利用職務便利，透過騙取、侵吞等方式，貪汙巨額國有資金；涉嫌收受他人賄賂；長期搞錢色交易，李傳良為躲避調查已逃至境外，並向境外轉移部分涉案贓款。

雲南詩人王藏被控顛覆罪 夫婦都被拘

中國知名詩人、人權捍衛者王藏（本名王玉文）今年5月遭雲南警方以「煽動顛覆罪」帶走後，下落不明，現有消息指出，他在7月3日已被雲南楚雄州檢察院以煽動顛覆國家政權罪逮捕，其妻子王麗（本名王利芹）因為先前在推特上發文呼籲各界關注，7月24日也被以同罪逮捕

解放軍在黃海、渤海 展開新一波軍演

中國海事局7日宣布，即日起將在黃海北部、黃海南部、渤海北部等沿海海域展開新一波軍事演習。路透報導稱，這是在區域緊張升溫之際，中國持續不尋常舉行連串軍演。

解放軍在中印邊界擄走5人? 印度透過熱線知會

中印緊張情勢加劇，印度一名部長6日表示，傳五名印度人在中印邊界遭解放軍擄走，印度軍方已透過熱線知會中國。與此同時，隸屬印度特種部隊的一名藏族軍人日前在中印邊境踩雷身亡，近日舉行喪禮，棺材覆蓋了印度國旗及象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」，引起關注。

對抗美國? 中國提全球數據安全標準3原則

美中科技戰不休，美國試圖說服盟友，在自家網路隔絕防範中國的科技，但中國外長王毅在8日召開的一場會議上宣布一份旨在維護全球數據安全的倡議，以對抗美國的行動。傳中國外交官已經接觸若干外國政府，爭取他們支持該倡議。

中數位監控惹民怨？蘇州「文明碼」遭批反文明

中國數位監控模式獨步全球、日新月異。9月3日江蘇省蘇州市當局宣布推出「蘇城文明碼」，針對市民遵守交通規則、參與志願服務等「文明」行為進行評分，分數較低者恐被懲戒，較高者則可在就業等享有優待，然而此等「美意」卻迅即被中國輿論批評為「反文明」之舉。

三權分立爭議 林鄭月娥：可能有人居心叵測引矛盾

港澳辦和中聯辦昨晚都發聲否定香港為「三權分立」制度。香港特首林鄭月娥今天說，相關爭議可能是宣傳教育不足，或有人居心叵測刻...

團聚陸配未能入台 家屬再籲：蔡政府勿剝奪人權

政府迄今未開放團聚配偶入台，台商徐正文今日再度偕同陸配家屬召開記者會，向政府表達勿差別待遇、勿踢皮球，以及勿剝奪人權的心...

判多起「反送中案」無罪 香港法官何俊堯調職引猜測

香港東區裁判法院裁判官何俊堯傳出因判處多起「反送中」被告案不成立，遭到投訴後被調離裁判法院。不過，港媒報導稱，何俊堯調職...

北京潤泰環保、富邦華一銀行參展服貿會

正在北京舉行的「2020年中國國際服務貿易交易會」，有包括北京潤泰環保、富邦華一銀行等台商參展。

熱門新聞

國民黨拍板王金平率隊參加海峽論壇 她說「這是高招」

影／王金平：蔡總統不希望擦槍走火 國民黨需扮重要角色

帶隊參加海峽論壇 王金平：已與大陸談好 過去隔離兩天

蔡霞批習近平後銀行帳戶被封 不只養老金連存款都沒

「小偷，第三次偷」！老婦偷竊遭掛牌示眾 店家：她家人同意

農夫山泉首日上市開盤漲85.12% 老董鍾睒睒成大陸新首富

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。