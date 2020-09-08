國民黨拍板王金平率隊參加海峽論壇 她說「這是高招」

國民黨今天拍板由立法院前院長王金平率隊參加海峽論壇，台北市議員王鴻薇在臉書指出，讓王金平去是高招，兩岸要和平不要戰爭。

王鴻薇表示，在現下兩岸時空背景下具有多重指標意義：

一、即使民進黨政府將海峽論壇汙名化，甚至準備用國安五法來辦參與的台灣人士及團體。國民黨仍然決定派團前往，顯示國民黨珍惜能與對岸和平對話平台，兩岸要和平不要戰爭。

二，儘管國民黨內不少支持者不喜歡王金平，但王金平一直未離開國民黨，王金平仍然是國民黨的資產。蔡英文甚至一度要邀王金平出任海基會董事長，王金平沒有去，但仍願意代替國民黨出訪，為國民黨擋（指控親共賣台）子彈。

三、向台商送暖。這段時間以來，民進黨的抗中政策讓在外打拚的台商寒心。這次趁著參加海峽論壇，國民黨關心台商，讓台商知道在家鄉，仍然有人心繫台商，他們並不孤單。

四、王金平要向對岸重申延續ECFA。ECFA距今實施滿10年，仍然有人擔心會有中斷之虞，應透過這個機會讓台灣農民及中小企業安心。