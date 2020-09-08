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王金平帶隊參加海峽論壇 陸委會：已善意提醒交流規範

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照片

前立法院長王金平今日宣布，將率國民黨赴陸參加第十二屆海峽論壇陸委會今日對此強調，對不在禁止範圍的個人或團體，基於權責已善意提醒注意交流規範，呼籲從事兩岸交流的人士，應了解當前兩岸情勢複雜敏感，能適時反應台灣主流民意，共同維護國家整體利益與尊嚴。

第十二屆「海峽論壇」將於9月19日在福建省廈門市舉行，國民黨將由王金平擔任代表團團長帶隊前往。王金平表示，此事是上午決定，由國民黨主席江啟臣親自打電話邀請他，為了兩岸的穩定和平，緩解兩岸緊張氣氛，他願意接受這任務。

陸委會今日表示，政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不渉任何政治前提的兩岸交流立場一貫；我們對中共舉辦「海峽論壇」的相關規範均延續過去政策，且已行之多年。

陸委會指出，對於不在禁止範圍的個人或團體，本會基於主管機關權責前已善意提醒注意交流規範；也再次呼籲從事兩岸交流人士，應瞭解到當前兩岸關係複雜敏感，並能適時反應臺灣主流民意，共同維護國家整體利益與尊嚴。

陸委會表示，兩岸人民關係條例對於公務員及特定身分人員進入中國大陸依法應經申請，並經內政部等相關機關組成之審查會審查許可之程序已有明確規範。

陸委會指出，政府於接獲相關申請案件後，均會依法進行審查。我方人士參與具統戰性質的「海峽論壇」應注意台灣社會觀感，並遵守兩岸人民關係條例規範，不能進行違法的合作行為或締結聯盟，或與陸方簽署協議、備忘錄等文書。

陸委會今日提及的注意交流規範，應指3日發布的「三項禁止」，包含禁止在台辦理海峽論壇相關活動，不希望我方人士參與視訊；禁止中央機關人員參加，不樂見我地方政府與會，呼籲民眾團體勿輕易參加；禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」。

立法院前院長王金平將帶隊赴大陸參加海峽論壇，受訪時強調，希望能緩解兩岸民心對立及緊張氣氛，並為兩岸和平、穩定、共榮而努力。記者侯永全/攝影
立法院前院長王金平將帶隊赴大陸參加海峽論壇，受訪時強調，希望能緩解兩岸民心對立及緊張氣氛，並為兩岸和平、穩定、共榮而努力。記者侯永全/攝影

陸委會 海峽論壇 王金平

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