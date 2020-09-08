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雲南詩人王藏被控顛覆罪 夫婦都被拘

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導
中國知名詩人王藏與妻子王麗被以煽動顛覆國家政權罪羈押。圖／取材自推特
中國知名詩人王藏與妻子王麗被以煽動顛覆國家政權罪羈押。圖／取材自推特

中國知名詩人人權捍衛者王藏（本名王玉文）今年5月遭雲南警方以「煽動顛覆罪」帶走後，下落不明，現有消息指出，他在7月3日已被雲南楚雄州檢察院以煽動顛覆國家政權罪逮捕，其妻子王麗（本名王利芹）因為先前在推特上發文呼籲各界關注，7月24日也被以同罪逮捕

據維權網報導，王藏目前被關押在雲南楚雄市看守所，其妻子王麗患有抑鬱症，因在推特上為丈夫發聲也遭到牽連，被關押在楚雄州看守所。他們的四個年幼孩子失去父母看護，現在由奶奶照顧，但被控制在家中。

王藏5月30日被警方帶走後，王麗在網上請求各界關注他們一家的處境。她還推文詳述了王藏被帶走時的細節，包括幾十個警察當着孩子和老人面前把王藏按倒，戴上手銬和黑頭套強制帶走等。

王麗曾在6月16號接受美國之音採訪時表示，王藏被強制帶走後，自己多次向派出所等部門詢問王藏的下落，但都得不到答覆，還被當局搶奪她的手機，要切斷她與外界聯繫。採訪時她家樓下就有12至15個人和四輛車在進行監控。

據報導，王藏是詩人、影視編劇及畫家，被譽為人權捍衛者。他曾公開聲援郭飛雄以及黑龍江建三江受虐待的人權律師，關注藏人自焚事件，支持新疆維吾爾族學者伊力哈木土赫提，並且對文革提出批評。

人權 詩人 警察

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