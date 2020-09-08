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黑龍江前副市長逃美 官方通報：涉貪
黑龍江省雞西市前副市長李傳良涉嫌嚴重違法犯罪，黑龍江省監委依法對其進行監察調查，經過調查，李傳良在擔任雞西市財政局長、市政府副市長期間，涉嫌利用職務便利，透過騙取、侵吞等方式，貪汙巨額國有資金；涉嫌收受他人賄賂；長期搞錢色交易，李傳良為躲避調查已逃至境外，並向境外轉移部分涉案贓款。
澎湃新聞報導，據黑龍江省紀委監委消息指出，李傳良1990年6月加入中國共產黨，曾任雞西市和鶴崗市副市長，於2017年3月辭去公職。
中央紀委國家監委網站引述黑龍江省紀委監委消息，指李傳良在擔任雞西市財政局長、副市長期間，涉嫌「利用職務便利，透過騙取、侵吞等方式，貪污鉅額國有資金；涉嫌收受他人賄賂；長期搞錢色交易」。並指李傳良為躲避調查，已逃到美國，並轉移部分涉案贓款。
自由亞洲電台中文網日前刊出李傳良的專訪，李傳良表示自己長年在體制內工作，感覺「體制爛透、不可救藥」，2014年就曾動念想退出中國共產黨。他還說接下來奮鬥的目標，「是為中國真正實現民主、自由與法治出分力」。
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