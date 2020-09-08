黑龍江前副市長逃美 官方通報：涉貪

中國知名詩人、人權捍衛者王藏（本名王玉文）今年5月遭雲南警方以「煽動顛覆罪」帶走後，下落不明，現有消息指出，他在7月3日已被雲南楚雄州檢察院以煽動顛覆國家政權罪逮捕，其妻子王麗（本名王利芹）因為先前在推特上發文呼籲各界關注，7月24日也被以同罪逮捕

2020-09-08 16:14