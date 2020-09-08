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環球時報撂狠話：印度一線部隊離被消滅不遠了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為大陸國家主席習近平與印度總理莫迪，2016年10月共同出席在印度果阿邦舉行的金磚國家峰會。美聯社
圖為大陸國家主席習近平與印度總理莫迪，2016年10月共同出席在印度果阿邦舉行的金磚國家峰會。美聯社

中印邊境衝突升高。解放軍西部戰區發言人8日凌晨指控，非法越線進入班公湖南岸的印度軍隊向前往交涉的大陸邊防部隊巡邏人員「鳴槍威脅」。大陸立場強硬的環球時報隨後發表社評撂下狠話稱，中印邊境地區準備迎接血雨腥風的新時期，「一線印軍開槍逞能，離被消滅就不遠了」。

文章稱，眾所周知，中印邊境地區之所以保持了40多年的大體平靜，其間雖發生過兩軍對峙，但沒有釀成嚴重戰鬥，就是因為雙方都遵循了不在衝突中開槍的規約。兩國軍人今年6月發生了械鬥並導致傷亡，然而直到那時雙方仍然沒有開槍。

環球時報表示，「印軍周一向中國軍人鳴槍威脅，這是在宣告邊境地區不開槍的規約作廢了嗎？如果是的話，那麽中印就要準備共同迎來邊境地區血雨腥風的新時期。」

文章表示，6月中印軍隊在加勒萬河谷發生致命性械鬥後，莫迪政府曾在輿論壓力下表示將是否使用槍支的權力下放給一線部隊。環球時報指出，印度至少在輿論層面被民族主義悲情和戰略上的妄自尊大裹挾，處在進一步挑釁中國的躍躍欲試狀態。

環球時報警告印度：「你們越線了！你們的一線部隊越線了，你們的民族主義輿論越線了，你們的對華外交政策越線了。你們在對中國軍隊和全體中國人民進行不自量力的挑釁，你們正在懸崖邊上笨拙地倒立逞能」。

文章稱，「究竟印度的『槍』多，還是中國的『槍』多，印度的軍費有多少，中國的軍費又有多少，印度人算不過來嗎？」

這篇社評表示，中國不希望中印邊境地區開戰，但如果印方誤讀中方的善意，妄圖用開槍震懾解放軍部隊，必將引火燒身，中方決不會為了避免戰爭而向他們妥協。

文章最後警告，如果印軍一線部隊繼續魯莽地使用槍支，他們必須準備面對在軍事衝突爆發情況下就地被消滅的危險。「規則是印度先破壞的，印度應權衡好，衝突的後果責任在印度一邊」。

環球時報表示，中國的軍隊已做好一切準備。「我們已經對印方仁至義盡了，我們會用行動糾正印方一些勢力對中國國家意志的誤讀」。

印度 國軍

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