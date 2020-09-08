解放軍在黃海、渤海 展開新一波軍演

中國海事局7日宣布，即日起將在黃海北部、黃海南部、渤海北部等沿海海域展開新一波軍事演習。路透報導稱，這是在區域緊張升溫之際，中國持續不尋常舉行連串軍演。

據海事局的相關公告稱，7日當天在渤海北部（座標約在遼寧省葫蘆島市外海）的海域，執行軍事任務。自8日起分別在黃海北部（座標約在遼寧省大連市外海）以及黃海南部（座標約在江蘇省連雲港市外海）舉行實彈射擊演習。大連市外海的實彈射擊演習是8日至11日，連雲港外海則是8日至9日兩天。

海事局公告強調，演習期間任何其他船隻都不得進入相關海域。

解放軍自8月中旬以來，已公告十餘場的實彈射擊演練，範圍從北部的渤海到黃海、東海、南海等涵蓋沿海四大海域。

路透引述中國軍事專家說，解放軍頻繁舉行演習的行為，並不尋常。