解放軍在中印邊界擄走5人? 印度透過熱線知會

中印緊張情勢加劇，印度一名部長6日表示，傳五名印度人在中印邊界遭解放軍擄走，印度軍方已透過熱線知會中國。與此同時，隸屬印度特種部隊的一名藏族軍人日前在中印邊境踩雷身亡，近日舉行喪禮，棺材覆蓋了印度國旗及象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」，引起關注。

法新社報導，中印關係自6月15日拉達克地區（Ladakh）爆發衝突後惡化。印度少數民族事務部國務部長芮吉朱（Kiren Rijiju）表示，兩國的軍事熱線旨在緩解邊界緊張情勢，但已因可能的綁架而啟動。

芮吉朱推文表示，「印度軍隊已向位於阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）邊界點的解放軍發送熱線訊息，目前正在等待回應」。據稱是其中一名被綁架軍人的親戚在臉書指控解放軍綁架家人，警方向當地媒體表示，已著手調查此事。

阿魯納查時報（Arunachal Times）報導，據說五名印度軍人打獵時遭到俘虜，目前仍不清楚他們可能在何時失蹤。中印兩國國防部長4日才在俄羅斯莫斯科會晤。

另據BBC報導，印度特種部隊的一名藏族軍人、53歲的丹增尼瑪早前在位於拉達克地區班公湖南岸的一場軍事行動中，因地雷爆炸而身亡。

他的遺體於1日被帶到距離拉達克首府列城數公里外的喬格蘭薩爾鎮。現場照片顯示，丹增尼瑪的棺槨上覆蓋了三色的印度國旗。特別的是，棺槨頂部還覆蓋西藏傳統的「雪山獅子旗」，該旗幟現在也被用於西藏獨立運動。

丹增尼瑪的家人和多名印度政府官員證實，他隸屬於印軍精銳的「特種邊境部隊」（SFF）。這支高海拔部隊大多由西藏難民組成。印度軍方尚未對此事發表任何評論。

丹增尼瑪之死讓外界得以罕見一窺這支公開信息甚少的「特種邊境部隊」。這支秘密部隊於1962年中印爆發戰爭後不久創立。路透稱，印度官員預計這個部隊有超過3500人。