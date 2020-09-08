對抗美國? 中國提全球數據安全標準3原則

美中科技戰不休，美國試圖說服盟友，在自家網路隔絕防範中國的科技，但中國外長王毅在8日召開的一場會議上宣布一份旨在維護全球數據安全的倡議，以對抗美國的行動。傳中國外交官已經接觸若干外國政府，爭取他們支持該倡議。

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前引述消息人士披露，王毅預定於8日召開的一場峰會上宣布一份安全倡議，以此來應對美國政府目前針對中國網路產業開展的「淨網計畫」。

另據新華社報導，王毅8日在全球數字治理研討會上表示，有效應對數據安全的風險挑戰，應當遵循三項原則：

第一，秉持多邊主義。共商、共建、共享是解決全球數字治理赤字的正確出路。應在各方普遍參與基礎上，達成反映各國意願、尊重各方利益的全球數據安全規則。個別國家大搞單邊主義，以「清潔」為名向別國潑髒水，以安全為藉口對其他國家領先企業進行全球圍獵，這是赤裸裸的霸淩行徑，應該予以反對和摒棄。

第二，兼顧安全發展。保護數據安全對數字經濟健康發展至關重要。各國都有權依法保護本國的數據安全。同時，也都應為所有企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。數字保護主義違背經濟發展的客觀規律，不符合全球化的時代潮流，不但有損全球消費者公平獲得數字服務的權利，最終也會阻礙自身的發展。

第三，堅守公平正義。維護數字安全應以事實和法規為依據。把數據安全問題政治化，刻意搞雙重標準，甚至不惜造謠抹黑，違背國際關係基本準則，也嚴重干擾和阻礙全球數字合作與發展。

多維新聞引述華爾街日報指出，中國外交官已與多國就此接觸，尋求對北京這項倡議的支持，但目前尚不清楚有多少國家有興趣加入。