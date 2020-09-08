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港澳辦：香港非「三權分立」 錯誤須糾正

世界日報 / 香港新聞組／香港8日電

港澳辦及中聯辦就近日「三權分立」爭議昨晚一同發聲，指要「糾正」錯誤。兩辦強調，香港體制是「以行政長官為核心的行政主導，基本元素包括三權分置、行政主導、司法獨立」，而「司法獨立不等於司法獨大或司法至上」。

國務院港澳事務辦公室今天在網站刊登發言人的談話表示，根據憲法和基本法，香港是直轄於北京中央的地方行政區域，就其政治體制的屬性和定位來說，是一種地方政治體制；香港的憲制地位決定了其政治體制不應當與一個主權國家簡單類比，也不可能實行建立在主權國家完整權力基礎上的「三權分立」。

發言人說，根據基本法，行政長官在政權架構設置及其運行中處於主導和核心位置，行政長官是香港的首長，並代表香港對北京中央負責。

發言人指出，在以行政長官為核心的行政主導體制下，香港行政機關、立法機關既相互制約又相互配合，且重在配合，司法機關獨立行使審判權；在行政立法關係中，行政處於主動和主導地位。但司法獨立不等於司法獨大或司法至上。

發言人說，香港社會一些人故意「混淆視聽」，熱中鼓吹「三權分立」的論調，其真實意圖是欲擴大立法權和司法權，削弱行政長官和特別行政區政府的管治權威，抗拒北京中央對香港的全面管治權，從而挑戰香港的憲制秩序，「把香港變成一個脫離北京中央管治的獨立政治實體」。

中聯辦：特首主導 憲制地位決定

另外，香港中聯辦發言人昨日表示，基本法確立香港以行政長官為核心的行政主導政治體制，是由香港特別行政區的憲制地位所決定的。香港不是一個獨立政治實體，而是一個地方行政區域，其所有權力均來自中央授權。

香港 司法 北京

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