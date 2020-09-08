北京約談澳媒記者 外交官助撤離

(德國之聲中文網) 根據《澳大利亞廣播公司》 (後稱澳廣) 報導，其與《澳大利亞金融評論報》在周一 (9月7日)緊急撤離兩名駐中國記者。此前他們已在澳洲大使館避難數日，並曾遭中國國家安全部派來的公安要求面談。消息一出，引起外界關注中澳是否因此再陷外交僵局。

上周，澳廣駐北京記者博特爾斯 (Bill Birtles) 收到澳大利亞駐北京外交官的警告，說他應該立即離開中國。澳廣高層也收到了這個通知。澳廣的新聞部經理莫裡斯 (Gaven Morris) 在新聞中表示，澳廣遵循政府建議，安排博特爾斯在9月3日早上搭機離開返國。

計劃生變

9月2晚間博特爾斯在位於北京的住處與朋友和同事舉辦離別聚餐。凌晨，7名中國公安突然於出現，並向博特爾斯表明他被禁止離開中國，並説他們9月3日會聯系他，針對一國安相關案件約談他。

博特爾斯緊急聯系澳大利亞駐中國使館，並等待使館人員到住處接他。此外他在澳大利亞駐北京使館住了4天。中國官員在那段期間仍不斷聯系他，要求與他面談。然而，博特爾斯因擔心自身安全，拒絕會面。澳廣的報導表示，博特爾斯並未有任何可能受到中國官員質疑的行動。

最後，博特爾斯在澳大利亞駐中國大使的陪同下，於9月6日接受中國官員的訊問。澳大利亞外交官與中國官員達成協議，如果博特爾斯接受中國官員的訊問，他便可以離開中國。澳廣報導，在面談中，中國官員並未問到博特爾斯在中國期間的報導或其他相關事宜。

博特爾斯則是在會談後向使館人員證實，中國官員取消了原本對他實施的旅游禁令。於是9月7日他在澳大利亞外交人員的陪同下，搭機從北京抵達上海，等待搭乘當天稍晚飛往悉尼的班機。

報導中提到，《澳大利亞金融評論報》駐上海的記者史密斯也有同樣的遭遇，他先是在澳大利亞駐上海領事館避難，隨後在外交人員陪同在9月7日晚間接受中國官員的訊問，並與博特爾斯搭乘同一班飛機離開。

中澳關系惡化

兩名澳洲記者離開中國後，這是澳大利亞自1970年代中期，首次在中國沒有政府認可的澳大利亞記者。《澳大利亞人報》的記者葛拉斯哥 (Will Glasgow) 目前也不在中國。中國也尚未發放新的記者簽證給澳廣或是澳大利亞的第九媒體集團的記者。

此前，中國政府才剛逮補了一名替中國央視工作的澳大利亞籍記者成蕾。今年7月，澳大利亞政府更改了至中國旅游的建議，警告澳大利亞公民到中國旅游可能面臨被關押的風險。

這一連串的事件也讓澳大利亞與中國關系持續惡化，兩國此前已因貿易丶間諜案丶香港與新冠疫情產生諸多歧見。

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