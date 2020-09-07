大陸副外長樂玉成：台灣問題涉主權 沒有妥協空間

中美對抗下，美方有聲音認為，中美過去幾十年的交往政策失敗，大陸外交部副部長樂玉成在今日人民日報發表長文強調，過去40年中美並非盲目接觸，但也坦言中美關係正面臨建交以來最為嚴峻複雜的局面。他並稱，台灣問題事關中國主權，沒有妥協空間，不容外部勢力干涉。

針對中美對抗升溫，他批評，近來美國一些政客挑起爭端，惡意攻擊中共和中國政治制度，挑戰中國核心利益，干涉中國內政，蓄意全盤否定中美關係歷史。

樂玉成指出，尊重彼此核心利益是發展中美關係的政治基礎。「台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中國主權和領土完整，事關中方核心利益和關切。中方在這些重大問題上沒有妥協空間，不容任何外部勢力干涉。」當前美國有一小撮政客出於一己私利，歪曲歷史，否定歷史，散布各種謬論詆毀中國，把中美關係推到危險境地。

他說，美國一些政客聲稱，過去40多年「盲目的接觸政策」沒能改變中國，已經失敗。美國與中國並非盲目接觸，當年美國推動中美關係正常化，是順應時代潮流之舉，符合中美兩國共同利益。所謂「對華接觸失敗」的論調重拾冷戰思維，是對中美關係歷史的否定。

樂玉成還說，美國一些政客惡毒攻擊中共，把中美分歧上升為「自由」和「專制」的矛盾，鼓吹成立新的「自由民主聯盟」應對中國。這是企圖在21世紀復活冷戰，重拾「麥卡錫主義」。

他提到，美國以國家安全為藉口頻頻打壓一些中企，試圖在經貿科技領域製造中美「脫鉤」。這於法於理都說不通，對誰都沒有好處。在經濟全球化條件下，各國的相互聯繫已深入到毛細血管。近期中國再次成為美國最大貿易夥伴。調查顯示，大量美企不願撤離中國，願意保持或增加對華投資。

樂玉成表示，美國一些政客為掩蓋自身抗疫不力，對中國搞「甩鍋」追責操作。這是荒唐的政治鬧劇。首先是於法無據。國際上沒有哪條法律支持向首先報告疫情的國家追責，歷史上也沒有這樣的先例。其次是於理不通。中國付出巨大代價和犧牲，為全球抗疫積累了重要經驗、作出了巨大貢獻，應該得到公正評價而不是責難。美國一些政客試圖向中國甩鍋不可能得逞，也解決不了任何問題。