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再秀肌肉 共軍發布在渤海、黄海演習
據中國海事局網站7日發布大連海事局航行警告：
黃海北部，9月8日至11日，每天0600時至1800時，在：38°45′N 122°13′E；38°45′N 122°20′E；38°40′N 122°20′E；38°40′N 122°13′E等諸點連線範圍內，進行實彈射擊。禁止駛入。
此外，連雲港海事局今也發布航行警告：
黃海南部，9月8日12時至18時，和9月9日9時至17時，在：34-52N 120-00E；34-52N 120-13E；34-44N 120-13E；34 -44N 120-00E等四點連線範圍內，進行實彈射擊。禁止駛入。
另據葫蘆島海事局今日發布「遼航警0169」稱：
渤海北部，9月7日，12時至18時，在以下各點連線所圍海域執行軍事任務：40°00′06″N 119°58′55″E；40°00′06″N 120°04′59″E；39°54′30″N 120°04′59″E；39°54′30″N 119°58′55″E。任何船隻在上述時間內不得進入該海域。
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