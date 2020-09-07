再秀肌肉 共軍發布在渤海、黄海演習

「這一天，本該是香港用選票吶喊人民意志的日子！」香港周日爆發了今夏以來的最大規模街頭鎮壓，因不滿香港特區政府以武漢肺炎疫情威脅為由，聯手中國人大會議強行命令香港立法會「推遲選舉一年」，數千港人周日才選在9月6日——也就是原本的選舉投票日——上街示威。但相關行動卻因違反防疫《限聚令》中「禁止兩人以上群聚」的霸王條款，而遭香港警察強力鎮壓。雙方衝突集中在九龍的旺角、油麻地一帶，包括12歲的路人少女在內，當街共數百人遭港警控制，其中將近300人被逮捕送入警局。儘管香港民間輿論與目擊者，對港警在九龍的「無差別收網抓捕」極感憤怒，但中國政府卻迅速透過中聯辦表態，譴責「有人煽動街頭分裂、惡意抹黑中央助港戰疫...簡直『喪盡天良』！」

2020-09-07 12:03