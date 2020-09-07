印度飛中國旅客 將須出示「無疫證」

中國駐印度大使館6日深夜發布通知，要求從印度飛往中國航班的中、外籍乘客，自9月14日零時起，必須憑新冠病毒核酸檢測陰性證明，向使館申領綠色健康碼或健康狀況聲明書才能登機。由於時值中印邊界衝突敏感時期，這項針對印度發出名為防疫的通知，引發諸多聯想。

每日經濟新聞報導，中國駐印度大使館發布的這項通知稱，為降低疫情跨境傳播風險，自14日零時起，自印度搭乘定期商業航班赴華以及經印度中轉乘機赴華的中、外籍乘客，憑登機前3天內檢測機構出具的核酸檢測陰性證明，向中國駐印度使領館申領帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書，經航空公司查驗後才能登機。

通知指出，中國公民應在獲得核酸檢測陰性證明24小時內將相關資料上傳供使館覆核。外國公民也需在獲得核酸檢測陰性證明後，將相關資料掃描後發至使館審核。未能持有帶「HS」標識的綠色健康碼或有效健康狀況聲明書，一律不准登機。

通知稱，目前印度暫不允許乘客經印度轉機前往中國內地，且機場中轉區暫不具備核酸檢測條件。乘客若計劃從印度轉機赴華，應事先確認，以免造成不必要的經濟損失或滯留風險。

據中央社報導，印度境內6日新增新冠病毒確診病例超過9萬人，創全球單日新高紀錄，染疫死亡人數達7萬餘人。估計印度總確診人數在7日就會超過巴西，成為全球染疫數第二的國家，僅次於美國。

此前，中國在4日已實施從美國乘飛機抵華遊客必須提交新冠病毒陰性檢測證的新規定。儘管針對美印的兩項通知名義上都是防疫，但因美國和印度近來對中國釋出多項不友善的措施，中國此舉仍引來諸多聯想。有中國網民稱，中印軍事衝突一觸即發，以印度目前排華的情形來看，這項新措施可能使中印兩國關係更加緊繃。