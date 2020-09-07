網友抱怨「全世界都是敵人」…胡錫進：嚴重的錯覺

中美關係衝突不斷，一些追隨美國的國家也跟著批評中國，大有形成國際反華陣線之勢，中國網路上因而出現不少聲音，質疑「為何全世界都是中國的敵人？」中國環球時報總編輯胡錫進發文表示，有很多網友認為國家到處被指責，國際輿論不利於中國，中國也前所未有地孤獨，這些完全是「嚴重的錯覺」。

胡錫進指出，最近網上很多人抱怨，怎麼全世界都是中國的敵人啊？中國為什麼這麼孤立呢？不但在新疆、西藏、香港問題上，世界大多的國指責我們。在南海衝突、中印衝突方面，國際輿論也大都站在中國對手那邊，「中國前所未有地孤獨」。

但胡錫進認為「這是網民們嚴重的錯覺」。胡錫進說，這兩三年中國外交的最大變化是美國對華政策發生了根本轉變，這帶動美國最鐵杆盟友對華態度的變化，他們主要是五眼聯盟國家。另外中印邊境糾紛激化導致了印度對華態度轉為強硬。除此之外，中國的外交格局沒有其他重要異動，「中國孤立」說根本站不住腳。

胡錫進進一步表示，現在中日關係緩和，與歐洲中國主要國家的關係也在加強，中非關係、中國與亞洲、拉美很多國家的關係也越來越好，中國與北韓關係得到重大改善，更不要說中俄關係不斷鞏固。胡錫進說，美國對華實施全政府打壓，美國高官的反華言論令人目不暇接，加上英國、澳洲、加拿大等國的附和，很大程度上影響了西方輿論場對華態度的面貌。那些輿論同時偏袒印度，在南海問題和其他涉華問題上對華不友好，增加了一些人對「滿世界都是敵對中國聲音」的印象。

胡錫進表示，其實那些反華聲音的源頭就那麼多，只是加上了加上西方原有對華偏見聲音，顯得十分熱鬧，但根本不是國際社會共同態度的反映。其實支持中國的友好國家不僅數量多，而且總人口也更多，真正占了人類社會的大多數。只是因為它們的話語權沒有發達國家大，在輿論場上的聲音弱，才讓一些人產生了反華聲音充斥整個世界的錯覺。

另據環球時報引述路透報導，中芯國際因避免被美國列入實體清單制栽，5日發表聲明稱與中國軍方毫無關係，並表示願意與美國相關政府部門溝通交流。不料卻招致大量中國網友批評，認為中芯國際的回應太軟了。還有人說，作為一家中國公司，即使與軍方有聯繫也是堂堂正正的。

環球時報社評指出，中國網民看到本國企業受打壓，最基本的感受一是對美方霸凌主義的憤怒，二是對我國科技實力不夠強、一些關鍵技術受美方制約的嘆息和憋屈。一些人希望看到中國企業強硬的回應，這是可以理解的。那樣的回應除了解氣、痛快，還能夠對公眾產生某種安撫，讓一些人從中看到相關企業有能力應對美方制裁的信號。