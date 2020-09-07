亞洲周刊：東風導彈成美國航母「殺傷鏈」

中美兩國近期相互在南海「亮劍」較勁，美國派出三艘航母至南海向中施壓，中國則分別從青海與浙江發射有「航母殺手」之稱的東風導彈還以顏色。亞洲周刊報導，中國青海、浙江發射不同型號的「航母殺手」，背後是一條讓美軍航母無法防範的「殺傷鏈」，同時顯示中美彼此武器上已沒有「代差」。

反艦導彈擁有的超高速以及難測的變軌能力，讓最先進艦載導彈防禦系統都缺乏應付大量同時到來的導彈攻擊。而中國在8月的軍演中，展現從兩處不同的地方以導彈攻擊同一目標，被外界解讀為是中國刻意展示毀滅性打擊的能力。

報導指出，中國之所以不畏美國壓力積極經營南海，在軍事上其實有著不可或缺意義。環顧中國附近海域，不論東海、渤海、黃海以至台海的水域都甚淺，唯有南海是中國臨近海域中唯一的深海區，是中國唯一可以布署戰略核潛艇的海區。而萬一中國、美國之間爆發核子戰爭，南海可能是中國最後的核反擊之地。

055型驅逐艦也配備「航母殺手」反艦彈道飛彈

除了「航母殺手」東風導彈，另有媒體引述美國富比士網站報導指出，解放軍可能已在新服役的055型萬噸級驅逐艦上配備了「航母殺手」反艦彈道飛彈（ASBMs）。中國因而成為世界上第一個在海軍軍艦上，安裝此類武器的國家，055型驅逐艦將成為世界上火力最強悍的水面艦艇之一。

報導引述美國國防部發布的2020版「中國軍力報告」指出，中國海軍055型驅逐艦將具備發射艦載型反艦彈道飛彈和對地攻擊巡弋飛彈（LACMs）的能力。報導稱發展艦載型反艦彈道飛彈合乎邏輯，這將使中國海軍擁有獨樹一幟的能力。

據了解，首艘055型驅逐艦2020年1月服役，到2020年8月30日，第8艘055型驅逐艦已下水，建造速度非常快。文章指出，055型驅逐艦排水量達1萬多噸，屬大型水面戰艦，艦上裝備大型相控陣列雷達系統，類似於美國海軍的神盾系統。

另據中國新聞網報導，美國國防部長艾思博近日發表「美國防部已做好準備應對中國」的文章稱，為應對中國「軍事威脅」，美國需建設一支與之全面抗衡的軍事力量。中國國防部6日批評該文渲染「中國軍事威脅」，不是政治偏見，就是基本常識的無知。

中國國防部新聞發言人任國強表示，這篇文章通篇充斥冷戰思維與意識形態偏見，毫無根據地歪曲中國人民解放軍。任國強指出，「中華人民共和國憲法」明確規定：中華人民共和國的武裝力量屬於人民；中國共產黨的宗旨是全心全意為人民服務，作為中國共產黨締造和領導的武裝力量。他稱，「事實證明，任何割裂中國軍隊和中國人民血肉聯繫的圖謀，註定是失敗的」。